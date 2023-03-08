Samsung Galaxy S23’e, Fortnite’dan Erişebilirsiniz!

Samsung Electronics kısa süre önce Fortnite ile şirkete ve ürünlerine özel yeni bir oyun içi haritanın dahil edilmesini içeren bir işbirliği duyurdu. Yeni harita, Galaxy S23 serisini yeni etkinlikler ve oynanışı değiştiren özelliklerle birlikte metaverse ile tanıştırıyor.

İşbirliğinin bir parçası olarak Fortnite’daki Samsung Adası, popüler Odyssey ekran serisi ve Galaxy S23 serisi gibi şirketin en son ürünlerini gösteren sanal bir showroom içerecek şekilde yenilendi.

Bu, Samsung’un ürünlerini dünyanın en popüler oyunlarından biri aracılığıyla geniş bir kitleye tanıtmasına olanak sağladığından, oyun ve pazarlama dünyasında ileriye doğru atılmış büyük bir adım doğrusu.

Samsung akıllı telefonlarını kullanan oyuncular aynı zamanda diğer oyuncuların sahip olmadığı içeriğe benzersiz erişim elde ediyor ve bu hem şirketler hem de oyuncular için bir işbirliği haline geliyor.

Fortnite kullanıcıları, oyunda Samsung Island’a veya Samsung SmartCity’ye erişmek için 8526-6648-9508 kodunu girebilirler. Konuklar sanal adaya vardıklarında Samsung oyun içi cihazlarıyla etkileşim kurabilir ve etkileşimli saklambaç oyunu Fun Game Quest’i oynayabilir.