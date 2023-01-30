Samsung Galaxy S23’in 128 GB versiyonu UFS 3.1 kullanacak

Merakla beklenen Galaxy S23 serisi yaklaşırken, normal Galaxy S23’e dair önemli bir özellik belli oldu. Telefon 128 GB depolama kapasite ile piyasaya sürülecek. Sızıntı kaynağı Ice Universe, S23’i bekleyenler için bazı kötü haberler paylaşıyor, görünüşe göre 128GB versiyonu eski denebilecek UFS 3.1 depolama formatını kullanacak.

Daha yüksek 256 GB sürüm, yeni, daha hızlı, daha verimli UFS 4.0’ı kullanacak ve en azından lansman sırasında 128 GB modelle benzer fiyata sunulacak. Ice’a göre Samsung, 128GB UFS 4.0 paketleri üretmedi, sadece 256GB ve üzeri için bu şekilde ilerliyorlar. Şu anda sadece Japon rakibi Kioxia’nın 128 GB kapasiteli UFS 4.0’a sahip olduğu görülüyor, ancak Samsung Electronics bunları kullanmak konusunda isteksiz.

Flash depolama, veri aktarım hızlarını artırmak için yongaları paralel olarak bağlar; ne kadar çok yonga varsa, depolama o kadar hızlı olur. Bu, genellikle en küçük depolama yapılandırmalarının daha büyük olanlardan daha yavaş olduğu anlamına gelir. Bu, 128 GB UFS 4.0 paketlerinin “UFS 4.0” etiketine layık seviyelerde performans göstermeyebileceği anlamına gelir.

Başka bir sızıntı kaynağı olan @chunvn8888, Samsung’un normal Galaxy S23‘ü daha da küçülttüğünü iddia ediyor. Teknik özellikler hakkında daha fazla ayrıntı için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. İlk defa benzer haberleri okuyorsanız, Normal S23, 25W hızlı şarj desteği ile gelecek. Diğer tüm modeller daha yüksek hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Ancak Chun’un tweet’i, Wi-Fi 7 yerine Wi-Fi 6E, ekranın etrafında biraz daha kalın çerçeveler ve daha az gelişmiş bir titreşim motoru olan S23’ün daha detaylı bir resmini çiziyor. Tweet’te bahsedilmiyor, ancak görünüşe göre küçük S23 yine de UWB (Ultra geniş bant) alamayacak.

Yön bulma özellikli daha gelişmiş SmartTag+ izleyicileri kullanmak istiyorsanız UWB önemlidir. Wi-Fi’ye gelince, Wi-Fi 7 henüz sonlandırılmadı, bu nedenle onu desteklediğini iddia eden mevcut cihazlar gerçekten standardın yalnızca taslak sürümünü destekliyor.

Tüm bu maliyet düşürücü özelliklere rağmen, normal Samsung Galaxy S23’ün Avrupa’da fiyatının artması bekleniyor. Tüm bunlar doğrulanmamış bilgilere dayanıyor, resmi açıklama için bu Çarşamba’ya kadar beklememiz gerekiyor.