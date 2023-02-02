Samsung Galaxy S23’te kablosuz şarj var mı?

Samsung Galaxy S23 serisi birçok özelliği bir araya getiriyor. Samsung‘un çiçeği burnunda telefonları, parlak bir AMOLED ekrana, seri boyunca minimum 30x yakınlaştırma yapabilen kameralara, büyük pillere sahip. Galaxy S23 Ultra, Samsung’un en iyisi olsa da, Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus da birinci sınıf özelliklere sahiptir. Ancak Galaxy S23 serisinde kablosuz şarj var mı?

Saçma bir soru gibi görünse de bazı kullanıcılar için son derece önemli. Bazı telefonlar kablosuz şarjı tam olarak desteklerken, OnePlus 10T gibi diğer telefonlarda bu özellik yok.

Galaxy S23’de Kablosuz Şarj Var Mı ?

Neyse ki, Samsung hayranları için iyi bir haber var. Galaxy S23’ün tüm modellerinde kablosuz şarj var. S23, S23 Plus veya S23 Ultra arasından herhangi bir seçim yapsanız bile kablosuz şarj standardını desteklediğini bilmelisiniz.

Akıllı telefonlar “Hızlı Kablosuz Şarj 2.0” desteğiyle birlikte geliyor. Bu, üçlünün uyumlu bir şarj cihazıyla 15 watt’ta kablosuz olarak şarj edilebileceği anlamına geliyor. Samsung’un hala 15W’ı “hızlı” olarak adlandırması biraz ironik, özellikle de OnePlus 10 Pro da dahil olmak üzere birçok Çinli markanın cihazı 50W’a kadar kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip olduğu için 15W pek de hızlı sayılmaz.

Bu, onu aynı zamanda kablosuz olarak 15W ile şarj olan ezeli rakibi iPhone 14 ile aynı seviyeye getiriyor.

Galaxy S23 pil özellikleri

Galaxy S23’te 3.900mAh’lik küçük bir pil bulunuyor, Galaxy S23 Plus’ta 4.700mAh’lik bir pil var ve Galaxy S23 Ultra’da 5.000mAh’lik bir pil yer alıyor. Kablolu şarj için Plus ve Ultra çeşitlerinde Süper Hızlı Şarj 2.0‘a sahip olurken Galaxy S23, Süper Hızlı Şarj desteğiyle birlikte geliyor.

İşin ilginç yanı, 3.900 mAh küçük pil kapasitesine rağmen Galaxy S23, Samsung’un “Kablosuz PowerShare” adını verdiği ters kablosuz şarj özelliğine sahip. Küçük kardeşleri gibi, diğer Galaxy S23 Plus ve Ultra da ters kablosuz şarj desteğiyle geliyor, böylece hareket halindeyken akıllı saatinizi veya kulaklıklarınızı şarj edebilirsiniz.