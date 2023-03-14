Samsung Galaxy S24 Serisinde De Exynos İşlemci Olmayacak!

Yakın tarihli bir rapora göre Samsung, yeni Galaxy S24 serisinde de bir Exynos işlemci kullanmayabilir. Bildiğiniz üzere önceden Samsung bölgeye bağlı olarak Exynos ve Snapdragon işlemci kullanıyordu fakat artık seride yalnızca Snapdragon işlemci kullanmaya başlayacak gibi görünüyor.

Geçmişte Samsung, ABD, Kanada ve Çin için Qualcomm Snapdragon işlemcileri kullanırken, Türkiye ve diğer bölgeler için Exynos işlemcileri kullanıyordu. Fakat 2015 yılında çıkan S6 serisi telefonlar için farklı bir strateji izlendi çünkü telefon işlemci nedeniyle aşırı ısınıyordu.

Bu yıl, tüm Galaxy S23 serisi telefonlar güçlü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyordu son söylenti aynı şeyin Galaxy S24 serisi için de geçerli olacağını gösteriyor. Bu, Samsung’un TSMC tarafından 4nm işlem düğümü kullanılarak üretilmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanacağı anlamına geliyor.

İki farklı kaynak, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci için farklı özellikler sundu, ancak ikisi de yüksek performanslı bir Cortex X-4 CPU çekirdeğine sahip olacağı konusunda hemfikirdi. Bir kaynakCPU çekirdeğinin 3.70 GHz hızında çalışmasını beklerken, diğeri 3.20 GHz hızında çalışmasını bekliyor.

Her iki kaynak da çipin dört performans çekirdeğine ve üç verimlilik çekirdeğine sahip olmasını bekliyor, ancak performans ve verimlilik çekirdeklerinin sayısı ve hızı konusunda farklılık gösteriyorlar.

Samsung’un Galaxy S24 serisi için Exynos işlemci kullanmayacağına dair söylenti henüz doğrulanmamış olsa da önemli bir gelişme. Samsung’un, ARM’nin Cortex CPU çekirdeklerini kullanarak yeni bir Exynos işlemci geliştirmeye çalıştığı bildiriliyor, ancak bir sonraki amiral gemisi serisi için zamanında hazır olması pek olası değil.