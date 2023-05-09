Samsung Galaxy S24 Ülkemizde Exynos İşlemciyle Satışa Çıkabilir

Samsung hayranları, şirketin nihayet Exynos işlemcileri bir kenara bırakıp tüm Galaxy S23 modelleri için Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye geçmesinden memnundu. Ancak, Samsung’un yeni Exynos 2400 işlemcisini geliştirdiği ve gelecek seneki modellerde bu işlemcinin kullanacağı söyleniyor.

Samsung, S serisi modellerinde hem Exynos hem de Qualcomm işlemci kullanma geçmişine sahip ancak şimdiye kadar hangi bölgelerin Exynos destekli Galaxy S24’ü alacağı belli değildi. Bu durum, Samsung’un Exynos 2400 işlemcili Galaxy S24’ü Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerinde sunabileceğini iddia eden kaynağımızdan gelen son ipucuyla değişti. Oysa Amerika’daki tüketiciler Snapdragon 8 Gen 3 donanımlı modelleri alacak.

Qualcomm işlemciler genellikle Exynos işlemcilerden daha iyi performans ve verimlilik sunar. Ancak şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla Exynos 2400, 10 çekirdekli mimariye sahip gelecek vadeden bir işlemci olacak. 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 çekirdeği içermesi bekleniyor.

Görünüşe göre Samsung, yakında çıkacak olan Galaxy S24’te bir kez daha Exynos işlemci kullanacak. Bu söylentiler, Samsung LSI DS Bölümü Başkan Yardımcısı Hyeokman Kwon’un şirketin 2023 1. Çeyrek kazanç çağrısı sırasında yaptığı yorumların ardından güç kazandı. Kwon, Samsung’un tescilli Exynos işlemcili amiral gemisi akıllı telefonlarında, özellikle de Galaxy S serisinde yeniden kullanma niyetini açıkladı.