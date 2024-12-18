Samsung’un yeni amiral gemisi serisi heyecanla beklenirken cihazlar hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Galaxy S25 serisinin Ocak ayında tanıtılması bekleniyor ve zaman yaklaştıkça cihazlar hakkında ortaya çıkan bilgilerde artıyor. Bu kapsamda kısa bir zaman önce serinin fiyatları gündeme gelmişti şimdi ise Samsung Galaxy S25+ görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25+ Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Samsung 2024 yılının başında Galaxy S24 serisini lanse etmişti; 2025 yılının başında ise Galaxy S25 serisi ile gelecek. Şimdiye dek seride yer alan modellerin pek çok özelliği sızdırıldı, şimdi de ise Galaxy S25+ modelinin görüntüleri ortaya çıktı, tasarımı belli oldu. Görselde de görüleceği üzere cihaz selef modelden daha ince çerçevelere ve oval köşelere sahip.

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Samsung Galaxy S25 serisi selef modellerden gerek kamera özellikleri, gerek teknik nitelikler ve gerekse de tasarım olarak yenilenmiş ve geliştirilmiş olarak piyasaya sunulacak. Galaxy S25 Plus modelinin tasarımları ile alakalı çıkan görsellere göre cihazın yan kısmına bir hafif dokunmatik bir alan yer almakta. Bu alan iPhone’lardaki kamera kontrol düğmesine benzemekte. Bu düğmenin mmWave anteni olduğu belirtilmekte.

Yuvarlatılmış köşeler, ince çerçeve ve mmWave anteni Galaxy S25+ modelinde gördüğümüz farklılıklar ancak bunların yanı sıra pek çok detay selef model ile oldukça benzer. Cihazın ses açma kapama ve güç butonları sağ yan kısımda bulunmakta. Ön kısımda ise paneli ortalayan bir selfie kamerası ve Dinamik ada ekranı yer almakta.

Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy S25 ve S25+’ın bazı özellikleri daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Galaxy S25’in 146,94 x 70,46 x 7,25 mm boyutlarında olacağı, Galaxy S25+’ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm boyutlarında olacağı söylenmekte. Bu ölçülere göre Plus model selefinden yaklaşık 0,35 mm daha ince bir yapıya sahip olacak.

Galaxy S25 serisinin tam olarak çıkış tarihi henüz deklare edilmedi ancak 2025’in Ocak ayında Samsung’un düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Seride yer alan modellerin fiyatları hakkında resmi bir açıklama yok ancak sızdırılan birtakım rakamlar mevcut. Samsung Galaxy S25 serisinin sızdırılan fiyatlarına buradan bakabilirsiniz.