Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan beri birçok cihazına güncelleme sunan Samsung, bugün yeni bir açıklama yaparak dört yıl önce piyasaya sunduğu Galaxy S8 serini güncelleme listesinden resmi olarak çıkardığını duyurdu. Şirket 2021 yılının başından beri akıllı cihazlarına hem güvenlik yamalarını hem de Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini sunmaya devam ediyordu.

Hatta Nisan ve Mayıs güvenlik yamalarını ilk sunan şirket dahi olmuştu. Ancak Samsung, artık dört yıl ve daha eski cihazlarına artık güncelleme sunmak istemiyor gibi duruyor. Çünkü alınan bu yeni karar ile birlikte diğer dört yıl ve daha eski piyasaya sunulan akıllı cihazların artık güncelleme almayacağı yüksek olasılık olarak görülüyor.

Galaxy S8 serisi en son Nisan 2021 güvenlik yamasını almıştı. Tabi şirket Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini de bu cihazına sunmamıştı. Bununla birlikte Galaxy S8 Active hala üç aylık güvenlik yamalarını almaya devam edecek. Ayrıca Galaxy S8 Lite ise iki yılda bir gönderilen güvenlik yamalarını yine alacak. Bu değişiklik ile birlikte artık Galaxy S8 serisi de rafa kaldırılmış oluyor.

Galaxy S8 serisi 2017 yılında fiziksel tuşların kaldırıldığı ilk 18.5:9 ekran ile gelen akıllı telefon olarak piyasaya sunulmuştu. Süper AMOLED bir ekran paneliyle gelen cihaz, pazarlara göre Exynos ve Snapdragon yonga setlerine sahipti. Metal, cam ve ince çerçevelerle güzel bir tasarım hattına sahip olan cihaz, döneminde oldukça fazla beğenilmiş ve kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almıştı.