Samsung Galaxy Tab S7, One UI 3.1 Güncellemesi Alıyor

One UI 3.1.1, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3‘e özel olsa da Samsung, One UI 3.1 ile bazı özellikleri portföyündeki diğer cihazlara yükleme kararı aldı. Samsung Galaxy S21 serisi, One UI 3.1.1‘den bazı yeni özellikler aldı ve şimdi sıra Galaxy Tab S7 serisinde.

Samsung’un kullanıma sunmaya başladığı yeni One UI 3.1 yapısıyla, Galaxy Tab S7 serisi tabletler, daha önce Galaxy Z3 katlanabilir serisindeki One UI 3.1.1’e özel olan yeni Labs özelliğine erişebilecek. Bu bölüm, üretkenliği daha da artıracak yeni bir kalıcı görev çubuğunun yanı sıra, yerel olarak desteklemeyen uygulamalar için çoklu pencere desteği sunuyor.

Çoklu pencere özelliği, tüm uygulamaları açılır pencere görünümünde veya bölünmüş ekranda açarak sekmede çoklu görev yapmayı bir zevk haline getiriyor. Ek olarak, kalıcı görev çubuğuyla, kullanıcılar artık uygulama çekmecesine geri dönmek zorunda kalmadan uygulamaları arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan favori uygulamalarına sabitlenmiş olabiliyor.

Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus sahipleri, T87xXXU2BUC6 donanım yazılımı sürümünün getirdiği ve birden fazla bölgede kullanıma sunulan yeni güncellemeyi alacak. Galaxy Tab S7 FE de T73xXXU1AUH6 sürümüyle yeni yapıyı alıyor. Kullanıcılar, yeni firmware güncellemesinin bildirimini bulmak için güncelleme merkezlerine gidebilir.