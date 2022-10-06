Samsung, Galaxy Tab S9 Serisinin Lansmanını Erteledi

Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy Tab S7 ailesinden bir buçuk yıl sonra Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürdü. Güney Kore’den gelen bir rapor şimdi yeni Galaxy Tab S9 serisinin de erteleneceğini söylüyor.

Şirketin yeni nesil üst düzey tabletlerinin başlangıçta Aralık 2022’de piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak şimdi, gelecek yıl tanıtılacak gibi görünüyorlar. Galaxy Tab S9 tablet ailesinin gecikmeli lansmanı ile ilgili bilgiler yeni geldi. Rapora göre, Samsung’un kararı son küresel ekonomik belirsizlikten kaynaklanıyor.

COVID-19 küresel salgını neredeyse sona erdiğinden, BT ürünlerine olan talep dünya çapında düşmeye başladı. Samsung, 2022’de 33,6 milyon adet tablet üretmeyi planlıyordu. Ancak zayıf talep nedeniyle şirket bu planını gerçekleştiremeyebilir.

DSCC (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları), genel tablet pazarının bu yıl %8 oranında azalacağını tahmin ediyor. Ancak üst düzey tablet kategorisinin (OLED ve Mini LED) %22 oranında büyümesi bekleniyor.

Bu nedenle, Samsung’un yeni nesil amiral gemisi tabletleri için yeni bir planı olduğu söyleniyor. Galaxy Tab S9 serisinin, tıpkı Galaxy Tab S8 serisi gibi üç modeli olacağı ortaya çıktı.