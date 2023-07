Samsung Galaxy Tab S9 ve S9 Plus tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Yeni cihazların lansmanının yanı sıra Samsung, yeni nesil Galaxy tabletlerini de tanıttı. Galaxy Tab S9 serisi standart, plus ve ultra modellerden oluşuyor. Bunlar, geçen yılki Tab S8 serisinin üst modelleri olarak geliyor. Bu yazıda Galaxy Tab S9 ve S9 Plus’a bir göz atacağız.

Samsung Galaxy Tab S9 ve Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Hem Samsung Galaxy Tab S9 hem de Tab S9 Plus, dinamik bir AMOLED 2X ekrana sahip. İlki 11 inç WQXGA çözünürlük sunarken, ikincisi biraz yükseltilmiş 12,4 inç WQXGA+ panele sahip. Her iki cihazda da 120Hz yenileme hızı, optik ekran içi parmak izi tarayıcı ve S-Pen desteği bulunuyor.

Tasarım açısından, Galaxy Tab S9 ikilisinin ön tarafında ekranı çevreleyen minimal çerçeveler bulunuyor. Arka panelde çift çıkıntılı kamera sensörleri bulunuyor ve kalemi takmak için manyetik olarak kullanılabilen dikey bir şerit var. Galaxy Tab S9 serisi, IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip.

Samsung Galaxy Tab S9, tek bir 13MP arka kameraya sahipken S9 Plus, 13MP ve 8MP kamera sensörlerine sahip. Her iki tablet de 12 MP’lik bir selfie kamerası içeriyor. Ses cephesinde, tabletler AKG ve Dolby Atmos tarafından ayarlanan dörtlü hoparlörlerle donatılmış.

Donanım olarak, Samsung Galaxy Tab S9 ve S9 Plus bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci barındırıyor. Her ikisi de 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip. Standart varyant 8.000 mAh pil ünitesi ile desteklenirken, plus modeli gücünü 10.090 mAh hücreden alıyor. Galaxy Tab S9ı 21.999 TL, Plus modeli ise 24.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.