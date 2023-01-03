Samsung Galaxy Telefonlarda Gizemli Bir Hata Meydana Geldi!

Google, Android’in yeni sürümlerini yayınlamanın ve aylık güvenlik yamalarını kullanıma sunmanın yanı sıra düzenli olarak Play sistem güncellemelerini de yayınlar. Bu güncellemeler, Android işletim sisteminin performansını ve güvenliğini iyileştirmek için Google tarafından Pixel olmayan telefonlar da dahil olmak üzere tüm uyumlu Android cihazlara doğrudan dağıtıldığı için benzersizdir.

Fakat bazı Samsung Galaxy S22 ve S21 serisi sahipleri telefonlarının Temmuz 2022 güncellemesinde takıldığını bildirdi. İşte detaylar…

Temmuz 2022’den beri…

Bazı Samsung Galaxy telefon kullanıcıları, cihazlarının Temmuz 2022 Google Play sistem güncellemesinde takılmasına neden olan bir sorun yaşıyor. Görünüşe göre bu sorun, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesinin kullanıma sunulmasından sonra başladı ve yalnızca Samsung’un amiral gemisi telefonlarını değil, Galaxy A52‘yi de etkiliyor.

Kullanıcılar sorunu Samsung’un destek forumlarında ve Reddit’te bildirdiler. Güncellemeleri manuel olarak kontrol etmelerine rağmen telefonlarının takılı kaldığını belirttiler. Bazı durumlarda, kullanıcılara yeniden başlatma ve yeni bir yapı kurma seçeneği sunuluyor.

Ancak, yeniden başlatmanın ardından Google Play sistem güncellemesi Temmuz 2022’de kalmaya devam ediyor. Galaxy dışındaki diğer Android telefonların da benzer bir sorun yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyor.

Galaxy telefonunuz Temmuz 2022 Play sistem güncellemesinde takılı kalırsa, güvenilir APK web sitelerinden en son ana bileşenleri indirip yükleyerek Kasım 2022 derlemesini manuel olarak yandan yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yeniden başlatmanın ardından, telefonunuzda Kasım 2022 Google Play sistem güncellemesi çalışıyor olmalı.