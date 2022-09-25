Samsung Galaxy telefonunda bir numaranın engeli nasıl kaldırılır

Samsung, en iyi Galaxy telefonlarındaki kişileri engellemenize izin verir. Biriyle işler ters gittiğinde, aramaları ve mesajları önlemek için numaralarını telefonunuzda engelleyebilirsiniz. Bilinmeyen bir numarayı yanlışlıkla engellediyseniz veya arkadaşınız veya ailenizle aranızdaki farklılıkları çözdüyseniz, Galaxy telefonunuzda onların numarasının engellemesini kaldırmalısınız.

Bir numarayı engellemek, bilinmeyen arayanlar ürünlerini, kredi kartlarını ve diğer gereksiz şeyleri satmak için sürekli aradığında veya mesaj gönderdiğinde kullanışlı olabilir. Can sıkıcı arkadaşlarınızı veya aile üyelerinizi de engellemiş olabilirsiniz. Mesajlardan kaçınmak faydalı olsa da, bu süreçte önemli aramaları kaçırabilirsiniz.

Kişiler uygulamasını kullanın

Numarayı kişilere kaydettiyseniz, kilidi açmak için uygulamayı kullanın.

Galaxy telefonunuzda varsayılan One UI Contacts uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki büyüteç simgesine dokunun ve engellemesini kaldırmak istediğiniz kişi adını arayın. Sağ alt köşede Daha Fazla‘yı seçin.

Kişinin engellemesini kaldır’a dokunun.

Son Aramalar menüsünden bir kişinin engellemesini kaldırın

Son Aramalar menüsünden bilinmeyen bir numarayı engellediniz mi? Engelini kaldırmak için bu adım adım talimatları izleyin:

Bir Samsung telefonda Telefon uygulamasını açın. Bilinmeyen bir numaraya dokunun ve i (bilgi) düğmesini seçin. Alt menü çubuğundan Engellemeyi kaldır’a dokunun.

Mesajlar uygulamasından bir numaranın engellemesini kaldırın

Engellenen tüm numaraları Mesajlar uygulamasından görüntüleyebilir ve gerekli olanların engelini kaldırabilirsiniz.

Samsung telefonunuzda Mesajlar uygulamasını başlatın. Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Ayarlar‘ı açın.

Numaraları ve spam’i engelle‘ye dokunun. Numaraları engelle menüsünü açın.

Telefonunuzda engellenen numaralar listesinde, engellemesini kaldırmak istediğiniz numaranın yanındaki kaldır (-) simgesine dokunun.

Bir kullanıcı arayüzü onay istemez ve sadece aramaları ve mesajları almak için kilidini açar.

Bir numaranın engellemesini kaldırmak için Samsung Phone uygulamasını kullanın

Aynı engellenen numaralar listesine varsayılan Telefon uygulamasından da erişebilirsiniz.

Galaxy telefonunuzda Telefon uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun ve Ayarlar’ı açın.

Numaraları engelle’yi seçin. Aynı engellenen numaralar listesini kontrol edin. Engelini kaldırmak için bir numaranın yanındaki kırmızı simgeye dokunun.

Bilinmeyen ve özel numaraların engellemesini kaldırın

Samsung, bilinmeyen ve özel numaraları engelleme seçeneği sunar. Filtreyi etkinleştirdiyseniz, aşağıdaki adımları kullanarak kapatın.

Telefon uygulamasında Numaraları engelle menüsünü açın (yukarıdaki adımlara bakın) Bilinmeyen/özel numaraları engelle’yi kapatın.

Özel numaralardan istenmeyen aramalar alırsanız, spam filtresini tekrar etkinleştirmek için aynı menüye gidin.

Spam korumasını devre dışı bırak

Varsayılan arayan kimliği ve spam koruması yararlı olsa da, bu bazen agresif olabilir. Çağrı ayarları menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir Galaxy telefonunda Arama ayarlarına gidin (yukarıdaki adımlara bakın). Arayan Kimliği ve spam korumasını kapatın.

Üçüncü taraf uygulamalardan bir numaranın kilidini açın

Şimdiye kadar, Samsung telefonunuzun varsayılan Mesajlar, Telefon ve Kişiler uygulamasını kullanarak bir numaranın engellemesini kaldırmaktan bahsettik. Aramalarınızı ve kişilerinizi yönetmek için Truecaller gibi bir üçüncü taraf hizmeti kullanıyorsanız, bir numaranın engellemesini kaldırma adımları bunlara göre değişir. Burada örnek olarak Truecaller’ı alalım.

Telefonunuzda Truecaller’ı açın. Engelleme menüsüne gidin. En çok spam gönderenleri engelle, Gizli numaraları engelle, Yabancı ülkelerden gelen numaraları engelle ve Telefon rehberinde olmayan numaraları engelle seçeneklerini kapatın.

Engelleme listesine ilerleyin ve aşağıdaki menüden ilgili numaraların engellemesini kaldırın.

İlgili numaralardan arama almaya başlayın

Samsung One UI, sahte arayanları önlemek için sağlam filtrelere ve spam korumasına sahiptir. Bir numarayı engellemek, aramaları ve mesajları önlemek için son adım olmalıdır. Engellenen numaralar listesini yeniden onayladığınıza göre, ana ekranı özelleştirmek için en iyi One UI ipuçlarını ve püf noktalarını kontrol edin.