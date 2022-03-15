Samsung Galaxy Watch 5, Daha Büyük Bir Pille Gelecek!

Samsung, Galaxy markası altında bir sürü akıllı saate sahip ve mevcut nesil Galaxy Watch 4 serisi; piyasadaki en iyi akıllı cihazlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şirket yeni bir akıllı saati satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil Samsung Galaxy Watch 5 serisinin çıkmasına daha aylar var fakat bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son raporlara göre akıllı saat, iyi bir pil kapasitesi vaat edecek.

Yeni raporlara göre SM-R900 model numaralı; Samsung Galaxy Watch 5, 276 mAh kapasiteye sahip EB-BR900ABY parça numaralı piliyle yasal bir dosyada ortaya çıktı. Bu, Samsung Galaxy Watch 4‘te bulunan 247 mAh pilden biraz daha büyük.

Yani çok daha iyi bir pil ömrüne sahip olacak. Raporlara inanılırsa Samsung Galaxy Watch 5 serisi, vücut sıcaklığını doğru bir şekilde ölçen ve kullanıcıların; viral semptomları tanımlamasına ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olan; bir sensör de dahil olmak üzere sağlıkla ilgili bazı gelişmiş özellikler de vaat edecek.

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