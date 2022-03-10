Yeni bilgilere göre Samsung Galaxy Watch 5, termometre özelliğine sahip olacak. Bu özellik, COVID-19’un (ve ateşe neden olan diğer hastalıkların); erken belirtilerini tespit etmenin yanı sıra yumurtlama döngülerini takip etmek için çok faydalı olacak.

Bu arada piyasaya çıkan ilk termometreli saat olmasa da, son derece zor işlemlerden geçecek. Bileğin cilt sıcaklığı, güneş ışığı gibi dış etkenlerden güçlü bir şekilde etkilendiği için ölçüm zorlaşıyor. Bu nedenle Samsung ve diğer şirketler sensörü dahil etmemişti; fakat işler şimdi değişiyor.

Nitekim Samsung bu zorluğu aşmış diyebiliriz. Çünkü daha önce tasarladığı bir prototipte kızılötesi ışınlar sayesinde ateş ölçebilen bir Galaxy Buds Pro‘yu test etmişti. Bu yüzden bu yıl Samsung’un yeni saatinde bu özelliği görebiliriz.

Samsung Galaxy Watch 5 serisi, Watch 4 serisinin piyasaya çıkmasından bir yıl sonra (büyük sağlık izleme güncellemesi olarak bir elektrokardiyogram sensörünü tanıttı), Ağustos ayında resmen satışa çıkacak.

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