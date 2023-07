Samsung Galaxy Watch 6 serisi tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Samsung nihayet bugün Güney Kore’nin Seul kentinde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 serisini tanıttı. Yeni giyilebilir cihazlar, sağlık izleme bölümünde dikkate değer iyileştirmeler elde ediyor ve Watch 6 Classic de popüler döner çerçeveyi geri getiriyor. Hem Watch 6 hem de Watch 6 Classic modelleri, LTE ve Bluetooth v5.3 bağlantısını destekleyen 40 mm ile 47 mm arasında değişen boyutlarda piyasaya çıktı.

Galaxy Watch 6 serisi

Samsung, Galaxy Watch 6 serisi ile çerçevelere özel bir önem vermiş. Watch 6 classic, ikonik dönen çerçeveyle gelirken, standart sürüm önceki modellere göre daha ince çerçevelere sahip. Her iki model de tam renkli Always-On-Display (AOD) özellikli Sapphire Crystal Super AMOLED panellere sahip.

Daha ince çerçevelerin bir sonucu olarak, Watch 6’nın 40 mm versiyonu 1,3 inç ekrana sahipken, 44 mm daha büyük versiyonu 1,5 inç ekrana sahip. İlki 300mAh pil alıyor ve ikincisi 400mAh birime sahip. Ek olarak, 43 mm Galaxy Watch 6 Classic 1,3 inç ekrana sahip ve 47 mm modeli 1,5 inç panel ile geliyor. Pil kapasitesi standart model ile aynı. Samsung, giyilebilir cihazların AOD özelliği açıkken 30 saate kadar ve kapalıyken 40 saate kadar pil ömrü sunduğunu söylüyor.

Galaxy Watch 6 serisinin sağlık takip bölümü oldukça güçlü. Samsung, daha ayrıntılı uyku takibi sağlamak için kalp atış hızı ve sıcaklık sensörleri kullanıyor. Watch 6 ve Watch 6 Classic, uzun bir sensör listesine sahip. Bu giyilebilir cihazlar, optik kalp atış hızı, elektriksel kalp sinyali ve biyoelektrik empedans analizi için Samsung BioActive Sensörün yanı sıra bir ivmeölçer, barometre, cayro, jeomanyetik sensör ve ışık sensörü içeriyor.

Her iki saat de Google’ın Wear OS tabanlı One UI 5’i tarafından destekleniyor ve WPC tabanlı kablosuz hızlı şarj ile uyumlu. LTE, Wi-Fi 2, NFC ve GPS gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Ek olarak, Galaxy Watch 6 serisindeki her model, daha fazla dayanıklılık için 5ATM ve IP68 dereceleriyle donatılmış.

Galaxy Watch 6 Bluetooth (40mm), 5.999 TL ön satış fiyatıyla görücüye çıktı.