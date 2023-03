Samsung Galaxy Web Sitesi İle S23 Deneyimi Yaşayabilirsiniz!

Kararsız iPhone kullanıcılarına hitap etmek için Samsung, Galaxy S23'ü satın almadan önce test etmenizı sağlayan Try Galaxy web uygulamasını güncelledi. Cihazın Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzünü ve yeni özelliklerini deneyimlemek için Try Galaxy web uygulamasını iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.