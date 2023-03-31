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Samsung Galaxy Web Sitesi İle S23 Deneyimi Yaşayabilirsiniz!

Kararsız iPhone kullanıcılarına hitap etmek için Samsung, Galaxy S23'ü satın almadan önce test etmenizı sağlayan Try Galaxy web uygulamasını güncelledi. Cihazın Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzünü ve yeni özelliklerini deneyimlemek için Try Galaxy web uygulamasını iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

Ayşen Sıla

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Akıllı telefonlar arasında geçiş yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı; tek yapmanız gereken eski ve yeni telefonlarınızı aynı anda elinizde tutmak ve birkaç basit adımı takip etmek. Ancak, bu yalnızca Android cihazlar veya iPhone’lar arasında geçiş yapıyorsanız geçerli.

iOS ile Android arasında geçiş yapmak için, neredeyse her şeyi manuel olarak aktarmanızı ve yeni bir işletim sistemine alışmanızı gerektirir. Bu, birçok kullanıcı için göz korkutucu olabilir ve farklı deneyimleri keşfetmelerini engeller. Ancak bir iPhone kullanıcısıysanız ve Galaxy S23‘e geçmeyi düşünüyorsanız, sizin için bir çözüm var.

Kararsız iPhone kullanıcılarına hitap etmek için Samsung, Galaxy S23’ü satın almadan önce test etmenizı sağlayan Try Galaxy web uygulamasını güncelledi. Cihazın Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzünü ve yeni özelliklerini deneyimlemek için Try Galaxy web uygulamasını iPhone’unuza yükleyebilirsiniz.

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Bugünden itibaren, on dört dilde sunulan Try Galaxy uygulamasını iPhone’unuza yükleyebilirsiniz. Arapça, Bahasa, Çince (Mandarin ve Tayvanca), İngilizce, Fransızca, Kanada Fransızcası, Almanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, İspanyolca, Meksika, İsveççe ve Vietnamca dahil. Uygulama, iPhone kullanıcılarını hedefliyor ve Galaxy’nin kullanıcı arayüzünü sergiliyor S23. Yararlı öğreticiler ve Samsung telefonlarına özel benzersiz uygulamalar içeriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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