Samsung Galaxy Wide 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung ve SK Telecom, Güney Kore’de Galaxy Wide 5 akıllı telefonunu tanıttı. Büyük ekran, 64 megapiksel üçlü kamera, geniş dahili depolama ve büyük pil gibi özellikler sunan bütçe dostu bir 5G telefon olan Samsung Galaxy Wide 5’e birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Wide 5

Galaxy Wide 5 (SM-E426S model numarası), Full HD+ çözünürlük sunan 6,6 inç ekrana sahip. Ekrandaki Infinity-V çentiği, 8 megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Arka kamerası 64 megapiksel ana kamera, 115 derecelik FOV’a sahip 5 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi içeriyor.

MediaTek Dimensity 700 işlemciyle desteklenen Galaxy Wide 5, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ek depolama için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Cihaz Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Wide 5, 15W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip. Akıllı telefon 167.2 x 76.4 x 9mm ölçülerinde ve 203 gram ağırlığında. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç renkle satışa sunulan telefon 385 dolar fiyat etiketine sahip.

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