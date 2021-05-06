Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung Galaxy Z Flip 3, 3 Ağustos'ta Satışa Sunulabilir!

Samsung Galaxy Z Flip 3, 3 Ağustos’ta Satışa Sunulabilir!

Galaxy Z Flip 3, 3 Ağustos'ta piyasaya çıkabilir. Geçen yıl piyasaya çıkan ve Snapdragon 865+ ile çalışan Galaxy Z Flip 5G, 1.499 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyordu. Kaynağımız, Galaxy Z Flip 3'ün 999 dolar veya 1.099 dolar başlangıç ​​fiyatıyla geleceğini iddia ediyor.

Ayşen Sıla

-

0
Samsung

Çeşitli raporlar, Samsung’un katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip 3 kapaklı telefonunu Temmuz veya Ağustos aylarında duyuracağını iddia etti. Yeni bir sızıntı, Galaxy Z Flip 3’ün Ağustos ayı başlarında piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Sızıntı aynı zamanda uygun bir fiyat etiketi ile geleceğini de ortaya koyuyor.

Kaynağa göre Galaxy Z Flip 3, 3 Ağustos’ta piyasaya çıkabilir. Geçen yıl piyasaya çıkan ve Snapdragon 865+ ile çalışan Galaxy Z Flip 5G, 1.499 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyordu. Kaynağımız, Galaxy Z Flip 3’ün 999 dolar veya 1.099 dolar başlangıç ​​fiyatıyla geleceğini iddia ediyor.

Son raporlar Galaxy Z Flip 3’ün tasarımını ortaya çıkardı, ancak telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor. Z Flip 3’ün gri beyaz, mor, yeşil, siyah, bej, mavi ve pembe gibi bir iki tonlu tasarımı ve çoklu renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

Samsung
Source/Lets Go Digital

Galaxy Z Flip 3’ün 1.83 inçlik daha büyük bir harici ekrana sahip olması bekleniyor. 12 megapiksellik bir ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş kamera içeren bir çift kamera sistemi sunacam. Z Flip 3’ün iç ekranı, 10 megapiksel selfie kamera ile delikli bir tasarımı da beraberinde getirecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakYahoo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2014