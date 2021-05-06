Samsung Galaxy Z Flip 3, 3 Ağustos’ta Satışa Sunulabilir!

Çeşitli raporlar, Samsung’un katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip 3 kapaklı telefonunu Temmuz veya Ağustos aylarında duyuracağını iddia etti. Yeni bir sızıntı, Galaxy Z Flip 3’ün Ağustos ayı başlarında piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Sızıntı aynı zamanda uygun bir fiyat etiketi ile geleceğini de ortaya koyuyor.

Kaynağa göre Galaxy Z Flip 3, 3 Ağustos’ta piyasaya çıkabilir. Geçen yıl piyasaya çıkan ve Snapdragon 865+ ile çalışan Galaxy Z Flip 5G, 1.499 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyordu. Kaynağımız, Galaxy Z Flip 3’ün 999 dolar veya 1.099 dolar başlangıç ​​fiyatıyla geleceğini iddia ediyor.

Son raporlar Galaxy Z Flip 3’ün tasarımını ortaya çıkardı, ancak telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor. Z Flip 3’ün gri beyaz, mor, yeşil, siyah, bej, mavi ve pembe gibi bir iki tonlu tasarımı ve çoklu renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

Source/Lets Go Digital

Galaxy Z Flip 3’ün 1.83 inçlik daha büyük bir harici ekrana sahip olması bekleniyor. 12 megapiksellik bir ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş kamera içeren bir çift kamera sistemi sunacam. Z Flip 3’ün iç ekranı, 10 megapiksel selfie kamera ile delikli bir tasarımı da beraberinde getirecek.