Samsung Galaxy Z Flip 4, Daha Büyük Bir Ekranla Gelecek

Katlanır akıllı telefonlar satan birden fazla şirket olmasına rağmen, pazarın lideri Samsung. Bunun başlıca nedenleri arasında daha geniş kullanılabilirlik; daha iyi dayanıklılık, iyi yazılım ve en önemlisi satın alınabilirlik yer alıyor.

Galaxy Z Flip 3, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı şu anda dünyanın en çok satan katlanaır telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy Z Flip 4 ile bu satışları sürdürmek istiyor.

Galaxy Z Flip 3‘ün dezavantajlarından biri 1.9 inçlik kapak ekranı. Harici ekran, orijinal Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G’nin 1.1 inçlik panelinden daha büyük olsa da; daha iyi kullanılabilirlik için yine de küçük.

Samsung, yeni Galaxy Z Flip 4’te daha büyük bir kapak ekranı uygulayarak bu sorunu çözmek istiyor. Display Supply Chain Consultants’tan (DSCC) Ross Young’a göre; Galaxy Z Flip 3’ün harici ekranı 2 inçten den büyük olacak.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Flip 3 İncelemesi