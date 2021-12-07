Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, One UI 4.0 Güncellemesi Alıyor

Samsung, Galaxy Z Flip 3 için Android 12 tabanlı kararlı One UI 4’ü yayınlamaya başladı. Böylece amiral gemisi alanında, güncelleme hızı açısından artık lider markalardan biri haline geldiğini göstermiş oldu. Güncelleme, bugün bir başka güncellemeyle birlikte yayınlandı.

Güncelleme ilk olarak Kore’de başladı ve yakında tüm dünyada olacak. Ayrıca güncellemenin yalnızca kararlı Android 11 kullanıcıları için; yayınlanmış olduğunu da belirtelim. Beta kullanıcılarının bu nedenle güncellemeyi almak için biraz daha beklemesi gerekecek.

Ne olursa olsun, One UI 4 güncellemesinin; Galaxy Z Fold 3’ünüzde mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayarlar uygulamasına gidip Yazılım güncellemesine basın. Herhangi bir güncelleme varsa, ‘İndir ve yükle’ seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

Bu arada Z Fold 3 5G, 7,6 inçlik katlanır ekran ve dışarıda 6,2 inçlik başka bir ekrana sahip. Ekran oldukça gelişmiş ve 120Hz, HDR10+ ve 1200 nit tepe parlaklığını destekleyen Dinamik bir AMOLED 2X panelden oluşuyor. Telefon Snapdragon 888 5G işlemciye sahip.

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