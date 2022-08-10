Samsung Galaxy Z Fold 4 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Samsung Galaxy Z Fold 4 adlı son katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sundu. Cihaz, önceki modele göre çok sayıda iyileştirme ile birlikte geliyor, bu yüzden yeni katlanır modele ayrıntılı bir göz atalım.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Tasarım ve Ekran

Tasarım açısından Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3‘e oldukça benziyor, ancak önceki modele göre 3,1 mm daha kısa ve daha ince. Bunun dışında cihaz biraz daha geniş ve ince çerçevelerle birleştirildiğinde dış ekran için 23:9 daha iyi bir en-boy oranı sağlıyor.

Cihaz, yeni 10.8:9 en boy oranına sahip 6.2 inçlik bir dış ekrana ve 7.6 inçlik iç ekran panellerine sahip olup, önceki modelde bulunan 11.2:9 en boy oranına kıyasla daha kare olmasını sağlıyor. Dış ekran bir HD+ (2316 x 904p) Dinamik AMOLED panele sahipken, iç ekran bir QXGA+ (2176 x 1812p) Dinamik AMOLED panel vaat ediyor.

Her iki ekran da 120 Hz’ye kadar yenileme hızı desteği taşıyor. İç ekran 1.000 nit tipik parlaklığa sahipken, dış ekran ve arka panel Gorilla Glass Victus+ korumasıyla geliyor. Çerçeve alüminyumdan yapılmış ve cihaz son nesil modelden 8 gram daha hafif.

Yazılım ve İşlemci

Cihaz, TSMC’nin endüstri lideri 4nm düğümü üzerine inşa olmuş Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8+ Gen Plus işlemcisini barındırıyor. İşlemci, 12 GB’a kadar RAM LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama (bölgeye bağlı olarak) ile birlikte geliyor. 25W hızlı şarj ile 4.400mAh pil kapasitesine sahip. Telefon, 30 dakikalık şarj süresiyle %50 doluyor.

Yazılım tarafında, cihaz son nesle kıyasla çok gelişti. Artık cihazın altında, en son uygulamalara, en çok kullanılan uygulamalara vb. anında erişime izin veren PC benzeri bir Görev Çubuğu var. Şirket, katlanır formdan daha iyi yararlanmak için Facebook, Youtube, Netflix, Disney+ ve Microsoft Teams’i optimize etti. faktör, Microsoft’un Outlook, Office, Teams ve Google Meet gibi uygulamaları artık tablet benzeri işlevler sunuyor.

S Pen ayrıca, S Pen’i vurgulayıcı olarak kullanarak metni kopyalayıp yapıştırmanın hızlı ve kolay bir yolu olan metin çıkarma adı verilen yeni bir işleve sahip.

Kamera

Cihazdaki kamera sistemi de geçen yıla göre iyileşti. Bu sefer Fold 4, OIS ve EIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 3x optik zoom destekli 12 megapiksel telefoto kamera getiriyor. Cihaz ayrıca Samsung’un “Space Zoom” olarak adlandırdığı 30x dijital zoom sunuyor.

Cihazın kapak tarafında 10 megapiksellik (f/2.2) yer alıyor ve ekran altı kamerası geçen yılki 4 megapiksel birimin aynısı. Ancak artan piksel yoğunluğu nedeniyle bu sefer daha iyi gizleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Özellikleri

Ana ekran: 7.6 inç, 2176 x 1812, 120Hz

İkinci ekran: 6.2 inç, 2316 x 904, 120Hz, Gorilla Glass Victus+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Bellek: 12GB RAM

Kamera: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP 3x telefoto, 10MP dış selfie, 4MP iç selfie ekran altı kamera

Batarya: 4400 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

Diğer: NFC, parmak izi sensörü, eSIM, S Pen desteği, IPx8

Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık)

Ağırlık: 254gr

Samsung Galaxy Z Fold 4 Fiyatı

Model Fiyat 256 GB + 12 GB RAM 39.999 TL 512 GB + 12 GB RAM Belirlenmedi. 1 TB + 12 GB RAM 44.999 TL