Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Samsung bugün Güney Kore’nin Seul kentinde yıllık Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi. Etkinlik, aralarında en çok beklenen Samsung Galaxy Z Fold 5‘in de bulunduğu birçok yeni ürünün lansmanına tanık oldu. Galaxy Z Fold 4‘ün küçük bir yükseltmesi olarak piyasaya sürülen katlanabilir, düz katlanmasını sağlayan yeni bir menteşe sunuyor. Ayrıca amiral gemisi S23 serisinden Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy işlemciye sahip. Gelin detaylara bakalım.

Tasarım

Arkadaki kamera modülü ve giriş koruması (IPX8) Z Fold 4 ile son derece aynı. Telefonda aynı olmayan şey menteşe. Şirket, düz kapanmasını sağlayan damla şeklinde yeni bir menteşe tercih etti. Ayrıca telefonu herhangi bir açıda kullanmanıza izin veriyor. Z Fold 5 kapalıyken 13,4 mm, Fold 4 ise 14,2 mm kalınlığında. Ayrıca telefon 263 gram ağırlığındaki Z Fold 4’ten 10 gram daha hafif.

Telefondaki ekran da pek değişmedi. Dış ekran 6,2 inç boyutlarında ve 2316×904 piksel çözünürlük sunuyor. AMOLED panel, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip. İçeride, 2176×1812 piksel çözünürlüğe ve uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızına sahip 7,6 inç Dinamik AMOLED 2X elde ediyorsunuz. Ana ekran, 1.750 nitlik bir tepe parlaklığına ulaşabiliyor.

Kamera

Donanım bölümünde çok fazla değişiklik yok. Elbette, yeni Galaxy Z Fold 5, Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformu tarafından destekleniyor. Kamera sistemi değişmeden kalıyor. Arkada 50MP geniş açılı sensör ve 10MP yakınlaştırma kamerası ile birlikte 50MP ana kamera var. Özçekimler için, kapak ekranında 10 MP’lik cömert bir kamera ve iç kısımda 4 MP’lik bir ekran altı kamera sunuyor.

Şarj ve Fiyat

Samsung Galaxy Z Fold 5, 25 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteğiyle aynı 4.400 mAh pille çalışıyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 yazılım cephesinde, diğer özelliklerin yanı sıra yeniden tasarlanmış bir görev çubuğu, iki elli sürükle ve bırak özelliği ile çalışıyor. Katlanabilir için S Pen de %40 daha ince yapılmış. Ön sipariş fiyatı 67.999 TL olarak belirtildi.