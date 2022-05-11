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Samsung Galaxy Z Slide Geliyor – İşte Detaylar

Samsung, normal kullanımdaki ekranı, akıllı telefonun cebinize kolayca sığmasını sağlayan kompakt bir 16:9 akıllı telefon ekranı olduğundan, tasarıma dikey kayar tasarım adını veriyor. Bununla birlikte, daha fazla ekran alanı istiyorsanız; ekran üstten kayan 6,7 inç 22:9 AMOLED panel haline geliyor.

Ayşen Sıla

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Oppo Find N ve Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi katlanır ürünler; kullanıcının akıllı telefonlarını anında bir tablete dönüştürmesine olanak tanıyan; çığır açan yenilikçi mühendislikleriyle akıllı telefonların geleceği olarak karşımıza çıktı.

Bununla birlikte, geçen yıl Oppo dünyanın ilk kayan ürünü Oppo X 2021‘i sergiledi. Ve bu yıl Samsung, DSCC’de akıllı telefonlar için “kaydırılabilir ekranlar” olarak adlandırılan yepyeni bir ekran tasarımını sergilediği için; akıllı telefonlar için tek gelecek katlanır ekranlar olmayacak.

Samsung, normal kullanımdaki ekranı, akıllı telefonun cebinize kolayca sığmasını sağlayan kompakt bir 16:9 akıllı telefon ekranı olduğundan, tasarıma dikey kayar tasarım adını veriyor. Bununla birlikte, daha fazla ekran alanı istiyorsanız; ekran üstten kayan 6,7 inç 22:9 AMOLED panel haline geliyor.

galaxy-z-slide

Bu 22:9 en boy oranı iyi hizmet veriyor. Çünkü artık ekranınızda 16:9 ekrana kıyasla daha fazla içerikle kullanıcının daha üretken olmasını sağlıyor. Ancak akıllı telefon Samsung Z Fold veya Z Flip ailesine uymadığından; bu telefonu Samsung Galaxy Z Slide serisi adı altında göreceğiz.

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