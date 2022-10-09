Samsung Global Goals Nedir? Nasıl Para Kazandırır?

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung Dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için Birleşmiş Milletler ile birliğinde yürütülen sürdürülebilir gelişim programına ünlü teknoloji devi Samsung’da katılıyor. Şirket programda yol gösterici olarak yönetici konumunda yer almayı hedefliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung Global Goals nedir güvenilir mi ve nasıl para kazandırır yazımızda açıklayacağız.

Uygulamanın asıl amacı Birleşmiş milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirmek istediği hedefler hakkında her türlü bilgi alabileceğiniz ve uygulama içi reklamları görüntüleyerek ufak miktarda kazançlar elde edebileceğiniz ve bu kazançlarınızı istediğiniz hedeflerden birine bağışlamanıza olanak sağlayan uygulama görevi alacak.

Samsung Global Goals Nedir?

Birleşmiş Milletler Gelişim Program olan UNDP kapsamında 17 global hedef belirlenerek Dünyada gitgide artan yoksulluk, açlık, küresel ısınma, eşitsizlik gibi insanlığı oldukça olumsuz yönde etkileyen faktörler için çözüm aracı olarak hedeflendi. Başlatılan bu programda yıllardır farklı yol haritaları ve tavsiyeler yayınlanmakta.

Samsung ise uygulama için şu açıklamada bulundu; ”Yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek, eşitsizlikleri azaltmak, iklim değişikliğini çözmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için oluşturulan bir uygulama.” tarzında bir açıklamada bulundu.

Samsung Global Goals Güvenilir mi?

Samsung Global Goals güvenilir mi sorusuna gelecek olursak sonuçta dünyaca ünlü ve tanındık bir teknoloji şirketi olan Samsung oldukça güven veren bir uygulama tasarlamıştır. Güvenlikle ilgili maddelere bakacak olursak şu şekilde;

Bu uygulamanın üçüncü taraflarla paylaşabileceği veri türleri: Konum, Kişisel bilgiler ve Cihaz veya diğer kimlikler.

Simge resmi Bu uygulamanın toplayabileceği veri türleri Konum, Kişisel bilgiler ve 4 veri türü daha.

Simge resmi Veriler, aktarım sırasında şifreleniyor.

Simge resmi Verilerin silinmesini talep edebilirsiniz.

Samsung Global Goals Nasıl Para Kazandırır?

Şirket düzenlediği bu uygulamada kullanıcıların bu hedeflere doğrudan bağış yapmasını veya reklam izleyerek destek olmasını sağlamakta. Uygulama haricinde Samsung programın temasını taşıyan aksesuarlar da pazara sunmayı planlıyor. Aksesuarlardan elde edilecek gelirlerin belirli bir kısmı ise şirket bünyesine gidecek.

Bir Samsung Global Goals kullanıcısının uygulama için yaptığı yoruma bir göz atalım; ”Telefonunuz pasif durumdayken, şarj olurken duvar kağıtlarını değiştirerek belirlediğiniz hedefe ,bağış yapma olanağı sağlıyor. Her ne kadar hedefine ulaşıyor bilmiyorum. Reklam izleyerek de para kazanıyorsunuz, amacı güzel bir organizasyon.” Şeklinde yorumda bulunmuş.

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