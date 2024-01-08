Ana Sayfa » Oyun Samsung Kontrolcü CES 2024’te Tanıtıldı ve Ön Siparişleri Başladı Oyun Samsung Kontrolcü CES 2024’te Tanıtıldı ve Ön Siparişleri Başladı Emine Emre 15 Görüntüleme

Samsung'un oyun aksesuarı alanında ilk ürünü kontrolcü oldu. Samsung kontrolcü CES 2024'te tanıtıldı ve ürünün ön siparişleri başladı.

Samsung Gaming Hub bulut tabanlı oyunların direkt olarak televizyondan oynanabilmesini sağlayan bir platform. Samsung’un CES 2024’te tanıttığı Designed for Samsung Gaming Hub ise şirketin, kendi cihazlarına uygun özel ürünler tasarlanması için oyun aksesuar üreticileri ile iş birliği gerçekleştirdiği bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Samsung’un artık televizyondan oyun oynanabilmesini sağlayacak olan bir kontrolcüsü de var. Bahse konu Samsung kontrolcü CES 2024’te tanıtıldı ve ön siparişleri başladı.

Designed for Samsung Gaming Hub Kontrolcü CES 2024’te Tanıtıldı

Bulut tabanlı bir oyun platformu olan Samsung Gaming Hub; Samsung’un oyun severlerin herhangi bir konsola ya da bilgisayara ihtiyaç duymadan, televizyon aracılığı ile oyun oynamalarına imkan tanıyan bir platform. Platform kapsamında ihtiyaç duyulan oyunlar ise Xbox Game Pass, GeForce Now, Amazon Luna, Utomik, Boosteroid, Antstream Arcade, Blacknut ve benzeri gibi oyun akışı platformlarından sağlanabilmektedir. Bahse konu bulut oyun hizmetlerinin yanı sıra platform Spotify, Youtube ve Twitch’i de desteklemektedir.

Samsung Kontrolcü CES 2024’te Tanıtıldı ve Ön Siparişleri Başladı

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Samsung Electronics, Gaming Hub platformunda kullanılabilmesi, kullanıcıların televizyon aracılığı ile kolaylıkla oyun oynayabilmesi için ilk kontrolcüsünü çıkardı. Bu kapsamda şirket Performance Designed Products (PDP) ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu ortak çalışma neticesinde ise kullanıcı deneyimini geliştirmesi planlanan Replay Midnight Blue kontrolcüsü tasarlandı. Xbox kontrolcüsünü andıran bu oyun aksesuarı renkli bir tasarıma sahip.

Samsung söz konusu kontrolcüyü Designed for Gaming Hub markası altında oluşturdu ve CES 2024 fuarında sergiledi. Satışa çıkması beklenen cihazın ön siparişleri de açılmış durumda. Ön siparişler ise cihazı geliştiren (PDP) Performance Designed Products resmi sitesinde, Bestbuy ile Amazon ve benzeri gibi sitelerde başladı.

Samsung Gaming Hub Kontrolcü Özellikleri ve Fiyatı

CES 2024 (Consumer Electronics Show) fuarında tanıtımı yapılan Samsung Gaming Hub kontrolcüsü, özellikle pil ömrü ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 40 saatlik bir pil süresi bulunan cihaz özellikle uzun süreli oyunlar için oldukça avantajlı. Bluetooth bağlantısı bulunan kontrolcü de Samsung Gaming Hub’a kolaylıkla erişebilmek için bir ana ekran düğmesi barındırıyor. Bununla birlikte kontrolcüde televizyon için özel tasarlanmış ses ve güç düğmeleri de bulunmakta.

Tasarım olarak göze hitap eden kontrolcü rahat kullanımı ile de ön plana çıkıyor. Şirketin oyun aksesuarı alanındaki ilk ürünü Designed for Samsung Gaming Hub kontrolcüsü fiyatı yaklaşık 50 dolar kadar. Yakın zamanda satışa sunulacak olan cihaz şu an bazı sitelerde ön siparişe açık durumda. Söz konusu sitelerin bazıları ise Amazon, BestBuy ve PDP şeklinde.