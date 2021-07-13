Samsung, Tesla İle Ortaklık İmzaladı!

Samsung, Tesla ile yaklaşık yarım milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Tesla’nın elektrikli aracı Cybertruck için kamera sensörleri tedarik etmesini sağlayacak.

Bir SamMobile raporuna göre, Güney Koreli teknoloji devi ile Amerikan elektrikli otomobil üreticisi arasındaki son anlaşmanın haberi, Samsung’un en yeni kamera modüllerinin Tesla’nın Cybertruck’ında kullanılacağını iddia eden Güney Koreli yayınlardan geldi.

Cybertruck, ilk olarak 2019’da tanıtılan, fütüristik görünümlü bir elektrikli SUV otomobil olarak satışa sunuldu. O zamanın prototip modeli, aynasız tasarıma sahip, gösterge paneli ekranına bağlı bir dizi kamera ile donatılmıştı.

Geçmişte Samsung, Tesla’ya elektrikli araçları için pil gibi teknoloji bileşenleri tedarik etti. Rapor, tüketici elektroniği üreticisinin yeni görüntü sensörlerinin tedariki için dünyanın en büyük EV üreticisiyle 436 milyon ABD Doları değerinde bir anlaşma imzaladığını gösteriyor. Diğer söylentiler, şirketin Tesla’ya gelecekteki EV’ler için de yeni PixCell LED farlarını tedarik edeceğini belirtti.