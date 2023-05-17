Ana SayfaOtomobilSamsung, Tesla Otomobilleri için Çip Üretecek!

Samsung, Tesla Otomobilleri için Çip Üretecek!

Bir araya gelen Samsung ve Tesla CEO'ları, kendi kendine sürülebilen araçlar için çip iş birliğini konuştu. Ancak Tesla hala tüm seçenekleri değerlendiriyor.

Cemre Yılmaz

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
11
samsung tesla icin cip uretecek

Apple Watch muadili Noise Colorfit Pulse 3 satışa çıktı

Noise kısa süre önce en yeni akıllı saati Noise ColorFit Pulse 3'ü piyasaya sürdü. Bu...

Samsung’un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, ABD’ye yaptığı son ziyarette Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile otomotiv çiplerini içeren gelecekteki ortaklığı görüşmek üzere bir araya geldi. Konuya aşina olan kişilere göre Tesla, gelecekteki arabaları için bir FSD (Tamamen Kendi Kendini Sürülebilen) çip tedarikçisi arıyor. Samsung çip üretmeyi üstlenecek, Tesla ise tasarımı kendi bünyesinde tutacak.

Bunun ilk Tesla-Samsung işbirliği olmayacağına dikkat etmek önemlidir. Şu an itibariyle Koreli teknoloji devi Tesla’ya bataryalar, Exynos Otomatik yongaları ve kamera sensörleri sağlıyor. Şimdi bile, Samsung’un Teksas’taki dökümhanesi Amerikalı otomobil üreticisi için 14nm çip üretiyor. Ancak iki şirket şimdi çok daha gelişmiş 5nm yongaların üretimini tartışıyor.

Toplantı Samsung’un bakış açısından umut verici görünse de Tesla hala tüm seçenekleri düşünüyor ve sonuçta TSMC sözleşmeyi alabilir. Aslında, Aralık ayında TSMC, Tesla’nın gelecekteki 4nm çip tedarikçisi olarak adlandıran bir rapor olarak ortaya çıktı.

-- Reklam --

Xiaomi Yeni Telefonu İçin Disney’le Ortaklık Kurdu

Akıllı telefon markalarının, özel model akıllı telefonları piyasaya sürmek için film ve medyadaki şirketlerle ortaklık kurduğu bilinir. Xiaomi, pop...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın tasarımı böyle olacak
Sonraki İçerik
Huawei’nin Yeni Kirin A2 Çipi Yakında Çıkacak!
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021