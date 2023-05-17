Samsung, Tesla Otomobilleri için Çip Üretecek!

Samsung’un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, ABD’ye yaptığı son ziyarette Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile otomotiv çiplerini içeren gelecekteki ortaklığı görüşmek üzere bir araya geldi. Konuya aşina olan kişilere göre Tesla, gelecekteki arabaları için bir FSD (Tamamen Kendi Kendini Sürülebilen) çip tedarikçisi arıyor. Samsung çip üretmeyi üstlenecek, Tesla ise tasarımı kendi bünyesinde tutacak.

Bunun ilk Tesla-Samsung işbirliği olmayacağına dikkat etmek önemlidir. Şu an itibariyle Koreli teknoloji devi Tesla’ya bataryalar, Exynos Otomatik yongaları ve kamera sensörleri sağlıyor. Şimdi bile, Samsung’un Teksas’taki dökümhanesi Amerikalı otomobil üreticisi için 14nm çip üretiyor. Ancak iki şirket şimdi çok daha gelişmiş 5nm yongaların üretimini tartışıyor.

Toplantı Samsung’un bakış açısından umut verici görünse de Tesla hala tüm seçenekleri düşünüyor ve sonuçta TSMC sözleşmeyi alabilir. Aslında, Aralık ayında TSMC, Tesla’nın gelecekteki 4nm çip tedarikçisi olarak adlandıran bir rapor olarak ortaya çıktı.