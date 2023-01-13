Samsung TV’nizde ekran yansıtma neden çalışmıyor?

Ekran yansıtma, telefonunuzun ekranını büyük bir ekranda kontrol etmenin etkili bir yoludur. Samsung TV’ler de dahil olmak üzere çoğu akıllı TV, medya kitaplığını bir iPhone veya en iyi Samsung Galaxy telefondan görüntülemek için bir ekran yansıtma işleviyle birlikte gelir. Fotoğrafları ve videoları görüntülemenin yanı sıra, toplantılar sırasında ekran yansıtma da yardımcı olur. Telefonunuzdaki bir PowerPoint sunumunu veya Excel sayfasını Samsung TV’ye yansıtabilirsiniz. Telefonunuzun içeriğini bir Samsung TV’ye yansıtmak için zahmetli bir kablolu kurulumla uğraşmanıza gerek yok.

Fotoğrafları veya belgeleri büyük ekranda görüntülemenin alternatif yollarına geçmeden önce, ekran yansıtmanın doğru şekilde çalışması gerekir. Samsung TV’nizde çalışmayan ekran yansıtma özelliği kafanızı karıştırabilir. İşte sorunu çözmek için en iyi sorun giderme püf noktaları.

Cihaz uyumluluğunu kontrol edin

iPhone ekranınızı Samsung akıllı TV’nize yansıtmaya mı çalışıyorsunuz? AirPlay 2 yerleşik olan bir Samsung akıllı TV’niz olması gerekir. 2018 ve sonrasındaki Samsung akıllı TV’ler, kullanıma hazır AirPlay 2 işlevine sahiptir. Listede Neo QLED TV’ler, Frame TV’ler ve M7 ve M8 gibi akıllı monitör modelleri yer alıyor.

Telefonunuzu ve Samsung TV’yi yeniden başlatın

Ekran yansıtmanın çalışmaması gibi küçük bağlantı sorunlarını gidermek için Samsung TV’nizi ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Samsung TV nasıl yeniden başlatılır

TV kumandanızdaki Bekleme düğmesine birkaç saniye uzun basın ve ekran karardığında bırakın.

Yeniden başlatmak için düğmeye tekrar basın.

Bir Android telefon nasıl yeniden başlatılır

Hızlı geçiş menüsüne erişmek için ana ekrandan aşağı kaydırın.

Güç simgesine dokunun ve aşağıdaki menüden yeniden başlat’ı seçin.

Bir iPhone nasıl yeniden başlatılır

Kapatma slaytı görünene kadar herhangi bir ses düğmesine ve yan düğmeye aynı anda basın.

Cihazı kapatmak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Apple logosu görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.

Samsung TV’nizi ve telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra, telefon ekranınızı tekrar Samsung TV’ye yansıtın.

Aynı Wi-Fi ağına bağlanın

Sorunsuz ekran yansıtma için, telefonunuz ve Samsung TV’niz aynı Wi-Fi bağlantısı üzerinde olmalıdır.

Hızlı geçiş menüsünü ortaya çıkarmak ve güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanmak için ana ekrandan aşağı kaydırın. Samsung TV’nizi açın ve TV uzaktan kumandasındaki Ana Sayfa düğmesine basın. Ayarlar’a kaydırın ve Ağ menüsünü seçin. Ağ Ayarlarını açın. Kablosuz’u seçin ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için ekrandaki talimatları izleyin.

iPhone kullanıcıları, Kontrol Merkezini ortaya çıkarmak ve aynı Wi-Fi ağına bağlanmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırabilir. Sağlam bir sinyal için 5 GHz Wi-Fi frekansına bağlanmalısınız.

Telefonunuz ile Samsung TV arasındaki mesafeyi kontrol edin

Samsung akıllı TV’niz ile telefonunuz arasında uzun bir mesafe bırakmamalısınız. Daha güçlü bir bağlantı için telefonunuzu TV’nizden 10 metre uzakta tutun. Belirli bir mesafenin ötesine geçmek, ekran yansıtmada aksaklıklara neden olabilir.

Ayrıca Samsung TV’niz ve telefonunuz arasındaki tüm fiziksel nesneleri de kaldırmalısınız. Bu tür nesneler bir bariyer görevi görebilir ve ekran yansıtma sırasında sinyalleri engelleyebilir.

Bluetooth’u devre dışı bırak

Ekran yansıtma yalnızca kararlı bir Wi-Fi bağlantısı gerektirir. Telefonunuzdaki ve akıllı TV’nizdeki Bluetooth bağlantısı, ekran yansıtmayı engelleyebilir. Telefonunuzda ve Samsung TV’de Bluetooth’u devre dışı bırakın ve tekrar deneyin.

Android kullanıcıları Bluetooth’u hızlı geçiş menüsünden devre dışı bırakabilirken, iPhone kullanıcılarının Kontrol Merkezi’nden kapatması gerekir.

Telefonunuzdaki güç tasarrufu modunu devre dışı bırakın

Etkin bir pil tasarrufu modu, arka plan etkinliğini, bazı görsel efektleri, belirli özellikleri ve ağ bağlantılarını sınırlar veya kapatır. Pil tasarrufu modu nedeniyle ekran yansıtma Samsung TV’nizde çalışmayabilir. Telefonunuzu bir güç adaptörüne bağlamanız ve aşağıdaki adımları kullanarak pil tasarrufu modunu kapatmanız gerekir.

Android’de güç tasarrufu modu nasıl kapatılır

Android telefonunuzda Ayarlar’ı açın.

Pil ve cihaz bakımı’na ilerleyin.

Pil’i seçin ve Güç tasarrufu geçişini devre dışı bırakın.

Bir iPhone’da güç tasarrufu modu nasıl devre dışı bırakılır

iPhone’da Ayarlar’ı açın.

Pil’e gidin ve Düşük Güç Modu geçişini devre dışı bırakın.

Samsung TV’de AirPlay’i etkinleştirin

Samsung TV’nizde AirPlay’i devre dışı bıraktıysanız TV, iPhone’unuzda Screen Mirroring altında görünmez. Samsung TV’de AirPlay’i nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Samsung TV’nizde Ayarlar’ı açın (yukarıdaki adımlara bakın). Tüm Ayarlar’ı seçin. Genel menüsüne gidin. Apple AirPlay Ayarları’nı seçin. Aşağıdaki menüden AirPlay’i etkinleştirin. iPhone’unuzda Denetim Merkezi’ni açın ve Ekran Yansıtma’yı seçin. Samsung TV’niz iPhone ekranını yansıtıyor gibi görünmelidir.

TV’nizdeki ve telefonunuzdaki yazılımı güncelleyin

TV’nizdeki veya telefonunuzdaki güncel olmayan bir yazılım, ekran yansıtma işlevini etkileyebilir. iPhone veya Android telefonunuzu en son sürüme güncelleyin ve bekleyen güncellemeyi Samsung TV’nize yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Samsung TV’nizde Tüm Ayarları açın (yukarıdaki adımlara bakın).

Destek’i seçin ve Yazılım Güncelleme’yi açın.

En son Tizen işletim sistemini indirin ve TV’nize kurun.

Üçüncü taraf ekran yansıtma uygulamalarını kullanın

Yerleşik ekran yansıtma yine de çalışmıyorsa, telefonunuzun içeriğinin keyfini büyük bir ekranda çıkarmak için AirBeamTV gibi üçüncü taraf bir alternatif kullanın. Bu tür uygulamaları telefonunuza olduğu kadar TV’nize de indirmeniz ve ekran yansıtmayı başlatmak için ekrandaki talimatları uygulamanız gerekir.

Daha büyük daha iyi

En sevdiğiniz dizileri ve filmleri izlemek için ekran yansıtmayı başlatmanız gerekmez. Samsung TV’nizdeki varsayılan uygulama mağazası, en değerli akış hizmetlerini barındırır. Bu uygulamaları bir Samsung TV’ye indirmek ve kurmak yalnızca bir veya iki dakika sürer.