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Samsung, Ücretsiz Xbox Oyun Alanları Kuruyor!

Samsung, Microsoft ile çalıştığını ve Samsung Gaming Hub'daki oyun alanlarını duyurdu. Bu oyun bölgelerinde ayrıca Güney Koreli teknoloji şirketi tarafından sağlanan akıllı TV'ler ve oyun monitörleri de yer alacak. Bu özel oyun alanlarında, kullanıcıları bulut oyunla tanıştırmak için Samsung oyun ekranları da yer alacak ve hatta deneyimli oyuncular için alanlar olacak.

Ayşen Sıla

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Samsung, yeni özel oyun bölgeleri açmak için Microsoft ile işbirliği yapıyor. Bu bölgelerde Xbox serisi konsollar yer alacak ve Londra ve New York’taki Microsoft Deneyim Merkezlerinde yer alacak.

Marka, Microsoft ile çalıştığını ve Samsung Gaming Hub’daki oyun alanlarını duyurdu. Bu oyun bölgelerinde ayrıca Güney Koreli teknoloji şirketi tarafından sağlanan akıllı TV’ler ve oyun monitörleri de yer alacak. Yeni oyun bölgeleri, Londra ve New York City’de, Regent Street ve Fifth Avenue’daki Microsoft Deneyim Merkezlerinin karşısında yer alacak. Şimdi, iki şirket toplam üç özel oyun alanı açtı.

Bu özel oyun alanlarında, kullanıcıları bulut oyunla tanıştırmak için Samsung oyun ekranları da yer alacak ve hatta deneyimli oyuncular için alanlar olacak. Bu arada, Londra’da 98 inç Neo QLED 4K HDR Smart TV‘ler ve New York’ta 85 inç Neo QLED 8K TV ile daha rahat bir koltuk ve konsol oyun deneyimi sunmak için bir oturma bölgesi bile bulunacak.

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Son olarak, rekabetçi oyuncular için özel bir Turnuva Bölgesi de var. Bu, 24 inç Odyssey G3 Oyun Monitörleri ile mümkin hale geliyoe. Xbox Game Pass veya Xbox konsolunda oyunlara sahip oldukları için 27 inç Odyssey G6 Oyun Monitörleri bulunuyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı, “Samsung Gaming Hub, Samsung’un gelişen ekran deneyiminin bir tezahürüdür. İleriye dönük olarak Samsung, dünyanın her yerindeki oyuncular tarafından sevilen daha da olgun bir hizmet yaratmak için ortaklıklarını ve yenilikçi teknolojisini genişletecek.” dedi.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakGeeky Gadgets

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