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Samsung W23 Katlanabilir Telefon Yakında Görücüye Çıkacak

İki şirket, muhtemelen Galaxy Fold 4'ün özel bir versiyonu olacak olan Samsung W23 adlı yeni bir cihaz yaratmak için tekrar işbirliği yaptı. Liste, telefonun toplam beş kamera, 4320mAh pil ve 5G bağlantısına sahip olduğunu doğruluyor. 

Ayşen Sıla

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Geçen yıl Samsung, China Telecom ile işbirliği içinde Samsung W22’yi piyasaya sürdü. Eğer duymadıysanız bu, yalnızca Çin için üretilmiş Galaxy Z Fold 3 akıllı telefonun lüks bir versiyonu olarak görücüye çıkmıştı.

İki şirket, muhtemelen Galaxy Fold 4‘ün özel bir versiyonu olacak olan Samsung W23 adlı yeni bir cihaz yaratmak için tekrar işbirliği yaptı. Liste, telefonun toplam beş kamera, 4320mAh pil ve 5G bağlantısına sahip olduğunu doğruluyor. 

Telefon muhtemelen arkada 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 3x optik zoomlu 12 megapiksel telefoto kamera ile üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Ön kamera 10 megapiksellik bir üniteye ve 4 megapiksellik bir ekran altı kamera ünitesine sahip olacak.

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Bir kaynak, Samsung W23‘ün bir tanıtım posterini paylaştı. Postere göre, özel bir Galaxy Z Flip 4 olacak olan W23 Flip ile birlikte piyasaya çıkacak. Her iki cihazın da altın menteşelere sahip olmasını ve arkalarında ‘Dünyaya Kalp’ yazan bir logo ile gelmesini bekliyoruz.

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