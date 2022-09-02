Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung, yayınlandığı reklamla Apple'ın yaklaşan lansmanıyla dalga geçiyor

Samsung, yayınlandığı reklamla Apple’ın yaklaşan lansmanıyla dalga geçiyor

Selin Polat

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Galaxy S22 Ultra

Google ve Qualcomm, Android telefonlar için uydu bağlantısı teknolojisini anlatıyor

T-Mobile ve SpaceX kısa süre önce bir araya geldi ve düşük yörüngeli uyduları kullanarak ağdaki ölü bölgeleri sona erdirme...

Önümüzdeki hafta Apple, bir sonraki iPhone 14 serisini duyuracak ve Samsung, olası iPhone 14 alıcılarını bir Samsung cihazına sahip olmadıkları için kaçırdıkları şeylerle alay etmek için bir reklamla hazır.

“Buckle Up” başlıklı reklamda yalnızca Samsung Galaxy Z Flip4 ve Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro‘nun beklenen fiyatına yakın oldukları ve 1.000$ civarında veya üzerinde gezindikleri için sergileniyor.

Z Flip4‘ün benzersiz görünümü, Galaxy S22 Ultra‘nın 108MP ana kamerası ve Super Zoom özellikleri reklamda tanıtılıyor.

Önümüzdeki hafta 7 Eylül‘de Apple, iPhone 14 serisini tanıtacak. Ayrıca yeni bir Apple Watch modeli ve muhtemelen bir dizi yeni iPad Pro modeli bekliyoruz, ancak bunlar yıl içinde duyurulabilir.

-- Reklam --

Samsung Galaxy A23 5G ABD’de görücüye çıktı

Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy A23 5G, ABD'de görücüye çıktı. Tek bir 4GB/64GB bellek yapılandırmasıyla gelir ve tek renk...
Önceki İçerikUDF to PDF – UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme Nasıl Yapılır?
Sonraki İçerikTecno, İlk Bilgisayarını Bugün Tanıttı!
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.