Samsung, yayınlandığı reklamla Apple’ın yaklaşan lansmanıyla dalga geçiyor

Önümüzdeki hafta Apple, bir sonraki iPhone 14 serisini duyuracak ve Samsung, olası iPhone 14 alıcılarını bir Samsung cihazına sahip olmadıkları için kaçırdıkları şeylerle alay etmek için bir reklamla hazır.

“Buckle Up” başlıklı reklamda yalnızca Samsung Galaxy Z Flip4 ve Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro‘nun beklenen fiyatına yakın oldukları ve 1.000$ civarında veya üzerinde gezindikleri için sergileniyor.

Z Flip4‘ün benzersiz görünümü, Galaxy S22 Ultra‘nın 108MP ana kamerası ve Super Zoom özellikleri reklamda tanıtılıyor.

Önümüzdeki hafta 7 Eylül‘de Apple, iPhone 14 serisini tanıtacak. Ayrıca yeni bir Apple Watch modeli ve muhtemelen bir dizi yeni iPad Pro modeli bekliyoruz, ancak bunlar yıl içinde duyurulabilir.