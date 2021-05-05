Samsung Yeni Galaxy S20 FE 4G’yi Listeledi!

Samsung, şu sıralar yeni Galaxy S21 serisi ve orta segment A serisi cihazlarını sunmakla meşgul oluyor gibi gözüküyor olsa da şirket öte yandan yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin şu haberimizde yeni Galaxy S21 FE üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise firmanın yeni Galaxy S20 FE 4G akıllı telefon modelini resmi web sitesinde listelediği ortaya çıktı. Şirketin Almanya web sitesi üzerinde listelenen yeni Galaxy S20 FE 4G, SM-G780G model numarasına sahip.

Bununla birlikte şirket bu yeni modelinde Exynos yerine Snapdragon yonga seti kullanmayı tercih ediyor. Bu Samsung‘un Exynos 990 yonga setinin yetersiz olduğu için yonga setini Snapdragon seçtiği anlamına gelmiyor. Şirket yaşanan çip kıtlığı nedeniyle Samsung LSI‘den yeteri kadar Exynos 990 yonga seti alamadı bu nedenle şirket çip konusunda değişikliğe gitti.

Yeni Galaxy S20 FE 4G‘nin şuan için Almanya’da satışı yapılıyor ve ilerleyen günlerde tıpkı Galaxy S20 FE‘nin sunulduğu bütün ülkelerde yeni 4G‘li versiyonunun da sunulması bekleniyor. Bu bölgeler arasında ülkemizde olduğu için yeni modelin ülkemize önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Galaxy S20 FE 4G, Cloud Lavendar, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud Orange, Cloud Red ve Cloud White renk seçenekleriyle birlikte satışa çıktı.

Bununla birlikte cihaz içerisinde Snapdragon 865 yonga seti ve 128 GB dahili depolama alanı bulunduruyor. Diğer temel özellikleri 5G’li versiyon ile aynı durumda. Cihazın 5G ve 4G‘li versiyonları arasında çok fazla fiyat farkı beklenmiyor. Ancak daha uzun pil performansı, daha hızlı oyun deneyimi ve yüksek kararlı bir performans için 4G‘li versiyon oldukça iyi görünüyor.