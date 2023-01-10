Samsung Yeni Güvenli Sürüş Teknolojisini CES 2023’te Duyurdu

CES 2023 etkinliğinde birçok TV’yi ve yeni yazılım özelliklerini piyasaya sürdükten sonra Samsung, Harmon ile işbirliği içinde iki bağımsız teknoloji olan Ready Care ve Ready Tune’u tanıttı.

Ready Care, Samsung tarafından ortaya çıkarılan çok ilginç bir teknoloji doğrusu. Ready Care, güvenli sürüşü sağlamak için birden fazla bilgi kullanıyor ve ardından aracın ayarlarını değiştiriyor. Ready Tune ise sınıfının en iyisi ses deneyimi sağlamak için ses çıkışını akıllıca ayarlayan bir teknoloji.

Ready Care, sürücünün fiziksel ve zihinsel sağlığını daha derinlemesine inceliyor. Sürüş güvenliğini ve konforunu artırmak için toplanan verilere göre aracın ayarlarını değiştiriyor.

Bir arabanın içine yerleştirilmiş kameralar ve sensörlerin yanı sıra Galaxy Watch gibi giyilebilir cihazlardan alınan sağlıkla ilgili bilgileri kullanan Harman ve Samsung’un bu yeni teknolojisi, bir sürücüdeki bilişsel dikkat dağınıklığını, görsel dikkat dağınıklığını ve yorgunluğu tespit edebiliyor.

Bu üç faktöre bağlı olarak, Ready Care sürüş güvenliğini artırmak için bir dizi araç ayarını değiştirebiliyor. Sürücüyü uyanık tutmak için sistem, sürücünün uykusunun geldiğini fark ederse ses seviyesini, iç aydınlatmayı ve klima ayarlarını değiştiriyor.

Buna benzer şekilde sistem, sürücünün stresli olduğunu tespit ederse (Galaxy Watch okumaları aracılığıyla) Stressiz Yönlendirme olarak bilinen bir işlevi etkinleştiriyor. Daha uzun bir rotayı gerektirse bile, stres seviyelerini kontrol altında tutmak için daha az trafik ve hava ile ilgili problemlerin olduğu bir navigasyon yolu sunuyor.

Buna Rahatlatıcı Mod da eşlik ediyor. Bu işlev, Samsung SmartThings’in yardımıyla ışıklar, klima ve TV gibi akıllı ev aletlerini çalıştırabiliyor. Rahatlatıcı Mod, sürücü eve gelmeden hemen önce, bu aygıtların çeşitli ayarlarını sürücünün zihinsel durumuna göre değiştirerek onları daha rahatlatıcı hale getiriyor.

Samsung, Galaxy Watch gibi cihazlardan alınan sağlık bilgilerini ve SmartThings gibi şirketin hizmetlerini kullanarak araç içi kameralar ve sensörler yoluyla elde edilen verilere dayalı olarak sürüş güvenliğini artırmayı ve birden çok bağlantılı sistemde sorunsuz entegrasyon sunmayı umuyor.