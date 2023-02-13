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Samsung, Z ve S Serisine OneUI 5.1 Güncellemesini Getiriyor!

Uzun zamandır beklenen Samsung güncellemesi geldi. Samsung şu anda Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 için OneUI 5.1 güncellemesini yayınladı.

İbrahim Özbek

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OneUI 5.1 güncellemesi

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Uzun zamandır beklenen Samsung güncellemesi geldi. Samsung şu anda Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 için OneUI 5.1 güncellemesini yayınladı.

Bugünün erken saatlerinde, güncellemenin önümüzdeki hafta geleceği bildirildi, ancak bazı düzenlemelerin hemen yetişmeyeceği, ilave olarak ek bir güncelleme ile beraber geleceği söyleniyor.

Gelecek olan One UI 5.1 güncellemesi ile beraber; yeni pencere öğeleri, Uzman RAW modu, galeride iyileştirmeler, bağlantı, DeX modu ve daha fazlasını getiriyor. Bu da kullanıcıların uzun zamandır beklediği güncellemelerin geldiğini bizlere gösteriyor.

OneUI 5.1 güncellemesi

Yeni One UI 5.1 özellikleri hakkında daha fazlasını okumak için Galaxy S23 Ultra incelememize göz atabilirsiniz. Spekülasyonlara göre One UI 5.1, One UI 5.0 güncellemesini alan tüm telefonlara gelecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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