Vivo Y100 Modelinin Görüntüsü Belli Oldu!

Vivo Y100 son zamanlarda adını sıklıkla sızıntı haberlerinde duyuruyor. Google Play Konsolunda resmi bir vivo teaser’da zaten görüldü. Sızıntılardan yola çıkarak Vivo Y100 modelinin nasıl göründüğünü sizlerle paylaşacağız.

Önceki söylentilere göre Vivo Y100, rose ve mavi olmak üzere iki renkte sunulacak. İkincisini burada açıkça görüyoruz. Yine de, kaynakların her iki renk seçeneğinin de aslında bir şekilde renk değiştirebileceğini iddia ettiğine dikkat edilmelidir.

Arka tarafta da telefonun üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ne yazık ki, kameraların detaylı özellik bilgisini ulaşılamıyor ancak kamera içerisinde “OIS” yazısı görülebiliyor, bu da bizlere ortalama bir kamera sistemi ile geleceğinin habercisi.

Yapılan sızıntılara bakılırsa, Y100 için donanım bilgisi tamamen yetersiz. Bildiğimiz kadarıyla MediaTek Dimensity 900 yonga setinde çalışacak, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte gelecek. Orta korucunun 330 $ civarında bir fiyata geleceği söyleniyor. Bu da orta segment bir akıllı telefon olarak raflarda yerini alacak demek oluyor.

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