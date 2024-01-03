Ana Sayfa » Oyun Samsung’tan Yeni QD – OLED Oyuncu Monitörleri Geliyor Oyun Samsung’tan Yeni QD – OLED Oyuncu Monitörleri Geliyor Emine Emre 14 Görüntüleme 0

Oyuncular için en önemli donanımlardan biri de elbette monitör. Monitörün görüntü kalitesi, oyun deneyimini en çok etkileyen faktörlerden biridir. Bu kapsamda oyun deneyiminin kalitesini artırmaya yönelik, oyun severlere özel ürünler çıkaran Samsung da 2024 yılına, yeni QD – OLED oyuncu monitörleri tanıtımı ile girdi. Söz konusu monitörler ekran boyutlarından yenileme hızlarına kadar ilgi çekici özelliklere sahip. İşte detaylar…

Samsung Yeni QD – OLED Oyuncu Monitörleri Tanıtımını Yaptı

Samsung Odyssey serisi, oyunculara özel monitörlerini tanıttı. Samsung, bu yıl 9 Ocak Salı günü başlayacak olan CES 2024’te (Consumer Electronic Show) bahse konu monitörleri stantlarında sergileyecek. CES’ten önce de monitörlerin genel tanıtımını gerçekleştirdi. Monitörlerin özelliklerine bakılırsa 2024 yılında oyuncuların gözdesi olabilecek monitörler Samsung’tan geliyor, denilebilir. İşte Odyssey serisi QD – OLED oyuncu monitörleri ve özellikleri…

Samsung Yeni QD – OLED Oyuncu Monitörleri: Samsung Odyssey OLED G6 Oyuncu Monitörü ve Özellikleri

Samsung Odyssey OLED G6 model oyuncu monitörü 27 inçlik ekranı ile markanın şimdiye kadar ki en küçük oyuncu monitörü denilebilir. Kapladığı alan bakımından küçük olması bazı oyuncular için işlevsel olabilir. OLED G6 modelde bulunan stand, ekranın döndürülmesi eğilmesi yükseltilmesi ya da alçaltılması gibi ayarlamaların yapılmasını kolaylaştırmaktadır. İnce metalden tasarlanmış olan standıyla monitör, göze de hitap ediyor ve monitörün arka kısmında da Core Lightning+ bulunmakta.

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QHD çözünürlüğe sahip olan OLED Q6, 360 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi ile görüntü kalitesini üst düzeylere çıkarıyor. 400 nit parlaklık seviyesi ile de oyun deneyiminin kalitesini artırıyor diyebiliriz. Samsung’un G6OSD model monitöründe USB hub, iki adet HDMI 2.1 ve bir tane de DisplayPort 1.4 bulunmakta. Ayrıca Samsung’un bu yeni oyuncu monitörü AMD FreeSync Premium Pro ve VESA DisplayHDR Black 400 sertifikalarına da sahip.

Samsung Odyssey OLED G8 Oyuncu Monitörü ve Özellikleri

32 inç büyüklüğündeki Samsung G8OSD model oyuncu monitörü 240 Hz yenileme hızı ve 4K çözünürlüğe sahiptir. OLED panel kullanılan monitör tıpkı Odyssey OLED G6 gibi AMD FreeSync Premium Pro sertifikasına sahip. Bunun yanı sıra VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası da bulunan monitörde “çoklu kontrol özelliği” de bulunmakta. Bu özellik sayesinde monitörde bulunan görsel ya da yazı gibi metaryaller, monitöre bağlanmış Galaxy cihazlar arasında aktarılabilmekte.

Samsung Odyssey OLED G8 oyuncu monitöründe tıpkı G6’da olduğu gibi USB hub, 2 tane HDMI 2.1 portu ve 1 adet DisplayPort 1.4 portu bulunmakta. Bunların yanı sıra monitörde Samsung Gaming Hub da yer almakta. Bu sayede kullanıcı bulut oyun hizmetlerine kolaylıkla erişebilmekte. Bunların yanı sıra monitörde yerleşik bir biçimde Smart Hub da bulunmakta. Smart Hub sayesinde monitör Matter, HCA ve SmartThings’i desteklemekte. Monitörün sahip olduğu stand ise döndürme, pivot ve eğme gibi hareketleri desteklemekte.

Samsung Odyssey OLED G9 Oyuncu Monitörü ve Özellikleri

Samsung’un tanıtımını gerçekleştirdiği 3 monitörden en büyük ekrana sahip olanı Odyssey OLED G9, 49 inçlik büyüklüğü ve kavisli model OLED ekranı ile göz alıcı bir tasarıma sahip. Teknik özellikleri bakımından da üstün özelliklere sahip olan Samsung Odyssey OLED G9 monitörü; G95SD model kodu ile anılmakta. Monitörün en boy oranı 32:9 büyüklüğünde ve DQHD yani 5120 x 1440 çözünürlüğe sahip. Üst düzey çözünürlük oranı, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresiyle Samsung’un OLED G9 oyuncu monitörü görüntü kalitesi ile kendine hayran bırakıyor.

Samsung Odyssey OLED G9 tıpkı G8 modelinde olduğu gibi Smart Hub’a sahip ve Tizen işletim sistemi ile çalışmakta. Bu özellikleri sayesinde söz konusu monitör kullanıcıları; ses ve video programlarına erişebilir, bulut oyun sistemlerini kullanabilir ve akıllı aletlerin kullanımını kontrol edebilir. Samsung Odyssey OLED G9 oyuncu monitöründe de tıpkı G8 modelinde olduğu gibi VESA DisplayHDR True Black 400 ile AMD FreeSync Premium Pro sertifikaları ile birlikte çoklu kontrol özelliği de bulunuyor. Ayrıca Samsung yeni QD oyuncu monitorlerinde diğer modellerdeki gibi bağlantı çıkışları da mevcut.