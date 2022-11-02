Samsung’un gelecekteki katlanabilir akıllı telefonlarında S Pen yuvası olabilir

Samsung, Ağustos ayında S Pen desteğiyle Galaxy Z Fold4‘ü piyasaya sürdü, ancak Galaxy S22 Ultra gibi bir S Pen yuvası yoktu. Bu, Samsung’un gelecekteki katlanabilir akıllı telefonlarıyla değişebilir, çünkü Samsung, geçen ay tedarikçileriyle yaptığı bir toplantıda Galaxy Z Fold serisinde özel bir ekran kalemi yuvasının olmamasının, seriyi oluşturmak için ele alınması gereken zorluklardan biri olduğunu doğruladı.

Teknoloji devi, başlangıçta Galaxy Z Fold4’e bir S Pen yuvası eklemeyi planlamıştı ve ayrıca katlanabilir akıllı telefonda amiral gemisi kameralar istedi, ancak ağırlık ve kalınlık sınırlamaları nedeniyle bunu başaramadı.

Samsung, katlanabilir ürünlerini daha hafif, daha ince ve daha dayanıklı hale getirmenin yanı sıra Fold serisini daha popüler hale getirmek için bu iki cepheyi de geliştirmek istiyor. Şirket, Fold serisinin 4:3 ekran oranına uyan bir yazılım geliştirmenin de altını çizdi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ekran kırışıklığını azaltmak istiyor.

Samsung, Galaxy Fold serisinin karşılaştığı zorluklardan bahsetmenin yanı sıra, tedarikçilerine katlanabilir akıllı telefon pazarının 2025 yılına kadar %80’e varan bir CAGR’ye sahip olmasını beklediğini söyledi.

Şirket ayrıca Apple’ın 2024’te katlanabilir alana girmesini, ancak akıllı telefonlar yerine dizüstü bilgisayarlar ve tabletler ile girmesini bekliyor. Ayrıca Samsung, Güney Kore’de 20’li ve 30’lu yaşlarındaki iPhone kullanıcılarının cihazlarını Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarına öncekine göre 3-4 kat daha fazla değiştirdiklerini ve mevcut katlanabilir akıllı telefon kullanıcılarının %90’a varan bir kısmının katlanabilir akıllı telefon satın almasının beklendiğini açıkladı.