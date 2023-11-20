Sand Land Serisi Oyundan Sonra Anime de Oluyor!

Efsane oyunların yaratıcısı Akira Toriyama’nın tasarladığı Sand Land oyunu anime olarak sevenleriyle buluşacak. Sand Land’in Manga serisinden sonra oyunu da karşımıza çıkmıştı. Anime için de Disney Plus ile anlaşma imzalandı. Sand Land serisi oyundan sonra şimdi de anime olarak izleyici ile buluşacak.

Sand Land Serisi Anime Oluyor!

Dragon Ball gibi çok sevilen oyunların da yaratıcısı olan Akira Toriyama, Sand Land oyununu da tasarladı. Sand Land video oyunu uyarlaması geçtiğimiz yaz Summer Game Fest’te duyurulmuştu. Manga serisi olarak bilinen ve pek çok fanı bulunan Sand Land oyundan sonra şimdi de anime olacak. Sand Land’in anime versiyonu için Disney Plus ile anlaşma imzalandı ve animenin 2024’ün bahar aylarında vizyonda olması bekleniyor.

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Sand Land serisinin orijinal yapımı olan manga dergisi 2000 yılında bir dönem Weekly Shonen Jump dergisinde yayımlanmıştı. Ardından, yine 2000 yılında tek cilt olarak satışa sunulmuştu. Disney Plus tarafından gösterime çıkarılacak olan animede, manga serisinden de sahnelerin yer alması planlanıyor. Manganın anime versiyonunun, Sand Land: The Series ismi ile çıkması bekleniyor.

Sand Land Anime Hakkında!

Heyecanla beklenen Sand Land, kıyamet sonrası bir dünyada geçmekte. Burada var olan kral ulaşılabilen tek suyu herkesten saklıyor. Bu soruna bir çözüm bulmak isteyen Şerif Rao’nun tek seçeneği iblislerden yarım istemek oluyor. Şeytan Kral’ın oğlu iblis Prens Beelzebub ile hırsız olan yardımcısı da onunla bu yolculuğa çıkıyorlar.

Manganın orijinal kadrosunun da animede yer alması bekleniyor. Disney Plus’ta yayımlanacak Sand Land animesinin yönetmenliğini ise Toshihisa Yokoshima üstlenecek. Filmin yönetmeni Yokoshima, oyunun yaratıcısı Akira Toriyama’nın karakter tasarımcısı olduğu zamanlarda (Dragon Quest oyunları) birlikte çalışmışlardı. Bu uyumlu birliktelikten güzel bir iş çıkacağı kesin gibi düşünülüyor. Sand Land anime müzikleri ise Yūgo Kanno (Ajin) üstlenmiş durumda.

Sand Land Oyunu Nasıl, Ne Zaman Çıkıyor?

Akira Toriyama tarafından tasarlanan ve video oyun yayımcısı Bandai Namco Entertaintment tarafından yayımlanacak olan Sand Land oyunu pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Oyunun çölde, araçlar ve robotların var olduğu fragmanı Bandai tarafından paylaşılmıştı.

Oyun geçtiğimiz Haziran ayında Summer Game Fest’te duyurulmuştu. Oyun Unreal Engine 5 platformunda oluşturulmuş olup PC, Play Statiton 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S platformlarında yayımlanması planlanıyor. Ancak Sand Land oyununun henüz çıkış tarihi açıklanmış değil. Yayımlanması ise Steam üzerinden gerçekleştirilecek.

Oyunun sanat tarzı Dragon Ball oyunlarına benzetiliyor. Oyundaki geniş ve açık alanlar ise Borderlands oyunlarındakilere benzetilmekte. Sand Land oyununda, oyuncunun amacı, zekalarını, araçlarını ve güçlerini kullanarak Kum Diyarını kurtarmak. Bu kurtarışı gerçekleştirmek içinse oyuncu, İblis Prens Beelzebub rolüne bürünüyor.

Oyun fragmanından anlaşılacağı üzere insanlar ve şeytanların birlikte aynı dünyada yaşıyorlar. Oyuncu, mekanik kıyafetlere ve tanklara sahip. Bununla birlikte oyuncu burada, yaşadığı evreni keşfediyor, düşmanlarla savaşıp onları ele geçiriyor, çeşitli engellerin üstesinden geliyor ve NPC’lerle etkileşim halinde oluyor. Sand Land serisi manga severler hem oyunu hem de animeyi heyecanla beklemekte.