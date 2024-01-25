Satış Rekorları Kıran Palworld Xbox da Zamlandı

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Pocket Pair tarafından geliştirilen ve yayımlanan çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld; Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapmıştı. 19 Ocak itibariyle piyasaya sürülen oyun, ilk 8 saat içerisinde 1 milyon adet ve ilk 24 saat içerisinde de 2 milyon adet satış rakamına ulaşmıştı. Oyun, geride kalan 5 günün ardından 7 milyon adet satış rakamını geride bıraktı. Bu 5 günde, yunun Xbox fiyatına üst üste 2 kez zam geldi. Oyunu Xbox Store da zamlanmadan alanlar şanslı. Palworld Xbox fiyatı ile diğer detaylara birlikte göz atalım.

Satış Rekorları Kıran Palworld Xbox Store da Zamlandı

Pokemon benzeri oyun Palworld, Xbox Store da uygun bir fiyatla oyunculara sunularak piyasaya çıkmıştı. Steam de 13,5 dolardan satılan oyun, Xbox Store da ise yalnızca 85 TL’den satılmakta idi. Bununla birlikte, bu cazip fiyat kısa sürdü ve önce yüzde 243’lük zamla 292,5 TL’ye ve ardından yüzde 200’ü aşan bir zamla daha 900 TL’ye çıktı.

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Palworld’ün Xbox çıkış fiyatının ardından aldığı zam yüzde 1000’i aşmış oldu. Gamerlar, oyunun bu fiyatı hak ettiğini düşünmese de, popülerleşen yapımın 900 TL’den de satılmaya devam ettiği öğrenildi. Bununla birlikte, Palworld Steam fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Steam de 15 dolarlık satış fiyatı belirlenen ve bunun üzerinden yüzde 10 indirimle 13,5 dolara satılan Palworld, hali hazırda bu fiyattan alıcı bulmayı sürdürüyor.

Palworld Satış Rakamı 7 Milyon Adedi de Aştı!

Açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld’ün fiyatına zam gelmesine rağmen, gamerların oyuna olan ilgisinin azaldığını söylemek mümkün değil. Piyasaya çıkmasının ardından 5 gün geride kalmışken, oyunun toplam satış rakamı 7 milyon adedi aştığı duyuruldu. Oyunun resmi sosyal medya hesaplarından da bu konuda bir açıklama yapılarak oyunculara teşekkür edildi.

Oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, Palworld’e dair gelişmeler hız kesmiyor. Son olarak, Palworld Pokemon modu ile ilgili bir video sosyal medyaya düşmüş ve bu video da oyunun satış rakamlarını olumlu etkilemişti. Palworld’ün bu kadar kısa sürede modlanması dikkat çekerken, bu durumun Palworld geliştiricisi Pocket Pair tarafından desteklendiği söylentileri yayılmıştı.