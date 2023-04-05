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Secret Invasion’dan Yeni Fragman!

Marvel evreninin yeni dizisi Secret Invasion 21 Haziran 2023 tarihinde Disney Plus platformunda seyirciler ile buluşacak.

Mustafa

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Secret Invasion

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel evreni her geçen gün büyümekte. Bu seferde Avengers filmlerinden tanıdığımız Nick Fury’i bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Nick Fury’nin hikayesine odaklanacak olan Secret Invasion dizisinin fragmanına göz atacağız.

Bildiğiniz gibi ilk kez Captain Marvel filminde karşılaştığımız Skrull uzaylı ırkı bu dizide ajan Nick Fury’nin ve dünyanın baş düşmanları olacak fakat bu düşmanların diğer düşmanlarda ayıran bir özelliği var insan kılığına girebilmeleri işte burada da dizinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Fragmanda da izleyeceğimiz gibi dizinin baş kahramını Nick Fury olacak aksiyon sahnelerin bol olacağı bu dizide tanıdık oyuncular da yer alacak bunlardan bazıları şu şekilde; Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman gibi birçok oyuncu dizide yer alacak.

Son olarak dizinin ilk bölümü 21 Haziran 2023 tarihinde Disney Plus platformunda seyirciler ile buluşacak.

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Crusader Kings 3 Tours And Tournaments Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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