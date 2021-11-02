Sega Süper Oyun Projesinde Microsoft İle Ortak Oldu

Sega süper oyun projesinde Microsoft ile ortak oldu. 1960 yılında kurulan Sega, Japon merkezli bir çok uluslu video oyunu geliştirme ve yayınlama şirketidir. Microsoft ise ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketidir. Bilgisayar yazılımı ve elektronik cihazlar geliştirir, üretir ve lisanslar satar.

Sega yakın zamanda Microsoft ile büyük ölçekli, küresel oyunlar üretmek için şirketin Azure bulut platformunu kullanacağını söylediler. Süper oyun projesinin duyurusu geçtiğimiz Mayıs ayında yapılmış, şirketin projeyi yapması 2026 mali yılını işaret etmişti.

Son yıllarda 5G ve bulut hizmetlerinin yaygın olarak kullanılmasının ardından dünyanın her zamankinden daha fazla bağlantılı olmasıyla birlikte, tüketiciler istedikleri zaman yüksek kaliteli eğlence içeriğinin keyfini daha kolay bir şekilde çıkarabilirler. Bu son derece bağlantılı ortamda, oyun endüstrisini çevreleyen ekosistem, daha sofistike araçlar ve teknolojiler kullanıma sunuldukça gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.

Bu nedenle video oyunları, çok çeşitli oyun deneyimlerine erişim ve toplulukların daha çeşitli ve erişilebilir hale gelmiş durumda. Küresel olarak oyuncular için önemli bir ortam olarak büyümeye devam ediyor. Önerilen bu ittifak, SEGA’nın ileriye baktığını temsil ediyor ve gelecekte daha da hızlanacak bu tür eğilimleri tahmin etmek için Microsoft ile birlikte çalışarak, geliştirme süreçlerini optimize etmek ve Azure bulut teknolojilerini kullanan oyunculara yüksek kaliteli deneyimler sunmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Sega’dan yapılan son açıklamasında ise, çıkarılacak oyunun orta ve uzun vadeli hedeflerde olacağı ve küresel çevrimiçi bir oyun sunacaklarını belirttiler.

Microsoft yaptığı açıklamada; ”bulut teknolojilerini kullanarak gelecek için benzersiz oyun deneyimleri yaratmanın yeni yollarını keşfederken, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” Açıklamalarında bulundu. Ayrıca Sega, süper oyun projesinde Microsoft ile ortak olduktan sonra Sega’nın hisselerinde %6’lık bir artış yaşandı.

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