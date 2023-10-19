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Senem Aksakal ile Oyun Sektörü ve Kariyer Söyleşisi Yarın

Türk oyun sektörünün önemli isimlerinden Senem Aksakal ile oyun sektörü ve kariyer söyleşisi yarın (20 Ekim Cuma) yapılacak.

Emine Emre

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Senem Aksakal ile Oyun Sektörü ve Kariyer Söyleşisi
Senem Aksakal ile Oyun Sektörü ve Kariyer Söyleşisi

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Oyun tasarımcısı ve video oyun QA test uzmanı Senem Aksakal Türk oyun sektörünün deneyimli yüzlerinden biri. Ülkemiz oyun sektöründeki kadın varlığı noktasında da önemli bir temsilci konumunda bulunan Senem Aksakal; yarın akşam BBT Youtube kanalında “Oyun Sektörü ve Kariyer Söyleşisi” konulu düzenlenecek etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

Senem Aksakal ile Oyun Sektörü ve Kariyer Söyleşisi 20 Ekim Cuma Akşamı

Dokuz Eylül Üniversitesi – Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Topluluğu Youtube kanalı BBT; yayımladığı bilgilendirici videolar ve konuk ettiği duayen isimler ile takipçilerine bilgi dolu paylaşımlar sunuyor. Teknoloji odaklı yayım yapan Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Topluluğu Youtube kanalı BBT de yarın akşam Türk oyun sektörünün tanınan isimlerinden oyun tasarımcısı ve video oyun QA test uzmanı Senem Aksakal yer alacak.

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Senem Aksakal ile Oyun Sektörü ve Kariyer Söyleşisi 20 Ekim Cuma akşamı saat 20.30 da başlayacak. İzleyicilerin ve kanalın takipçilerinin yayına iştirak edebilecekleri ve deneyimli isme oyun sektörüne dair istedikleri soruları yöneltebilecekleri yayın tamamen online olarak gerçekleştirilecek, söyleşiye katılım için açıklanmış herhangi bir fiziki mekan bulunmuyor.

Senem Aksakal Hakkında

Oyun Tasarımcısı, Video Oyun QA Test Uzmanı ve Topluluk Yöneticisi gibi titrleri bulunan Senem Aksakal, 2016 yılından bu yana oyun sektöründe yer alıyor. Kendisini “Dijital oyunlara ve oyun sektörüne gönlünü vermiş birisi” olarak tanımlayan deneyimli isim; oyun testi, oyun tasarımı, oyun geliştirme, topluluk yönetimi, blog editörlüğü, oyun girişimciliği gibi oyun sektörü yelpazesinin hemen her alanında görev yaparak büyük bir tecrübeye sahip oldu.

Bugüne değin onlarca farklı etkinliğe ve söyleşiye katılan Senem Aksakal ayrıca oyun sektöründe düzenlenen jamlerde ve yarışmalarda da jüri ve mentor olarak görev almıştır. Sektörde geride bıraktığı 7 yılda pek çok oyun şirketinde ve topluluğunda görev alan deneyimli isim, sektöre gönüllülük esasıyla katkılar sunmaya da gayret gösteriyor.

BBT Youtube Kanalı Hakkında

Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Topluluğu Youtube kanalı BBT; Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir dijital kanaldır. “Bilgisayar Bilimleri disiplinine yönelik etkinlikler, araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirmek” olarak tanımlanan topluluk amacına yönelik videolar ve yayımlar gerçekleştiren Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Topluluğu Youtube kanalı üniversite öğrencileri ve sektöre ilgi duyanlar için önemli bir kaynak konumundadır.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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