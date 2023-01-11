Seneye Galaxy S24 Plus Satışa Çıkmayacak – İşte Nedeni

Samsung’un amiral gemisi S serisi genellikle üç modelden oluşuyor. Kompakt form faktörüne sahip standart bir model, temelde standartla aynı özelliklere sahip ancak daha büyük ekrana sahip bir Plus modeli ve daha da büyük ekrana ve daha iyi özelliklere sahip bir Ultra modeli var. Yeni Galaxy S23 Serisinde de aynı formülün izlenmesi bekleniyor. Ancak Koreli şirket, Plus modelini 2024 yılından seriden çıkarabilir.

Samsung, Galaxy S24 Plus‘ı gelecek yılki Galaxy S24 serisinden çıkarmayı planlıyor. Bu, yalnızca standart Galaxy S24 ve üst seviye Galaxy S24 Ultra’nın piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Rapora göre sadece “DM1” (Samsung Galaxy S24) ve “DM3” (Samsung Galaxy S24 Ultra) projeleri üzerinde çalışılıyor. Samsung Galaxy S24 Plus olması gereken “DM2” modeli ise eksik.

Görünüşe göre Plus modeli, serideki diğer iki model kadar popüler değil ve satışları düşük. Gfk rakamlarına atıfta bulunan yayın, geçen yıl yalnızca 5,5 milyon adet Galaxy S22 Plus satıldığını ve bunun toplam Galaxy S22 sevkiyatlarının yaklaşık %17’sini oluşturduğunu bildiriyor. Standart ve ultra cihazlar ise 2022 sevkiyatlarının sırasıyla %38 ve %45’ini oluşturdu.

Ayrıca Samsung’un düşük seviye Galaxy A serisindeki model sayısını azaltmanın yollarını da gözden geçirdiği söyleniyor. Markanın Galaxy A1x, A3x ve A5x serisinde yeni modeller sunmaya devam edeceği bildiriliyor. Ancak, A2x serisini de sonlandırabilir. Düşük performans gösteren akıllı telefonların sayısını azaltarak (satış açısından), Samsung karlılığını artırabilir.