Ana Sayfa » Oyun Senua’s Saga Hellblade 2 Ne Zaman Çıkacak? Oyun Senua’s Saga Hellblade 2 Ne Zaman Çıkacak? Emine Emre 10 Görüntüleme

Uzun zamandır beklenen Senua's Saga Hellblade 2 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte oyuna dair tüm detaylar…

Senua’s Saga Hellblade 2 için ayrıntılar netleşmeye başladı. Hellblade: Senua’s Sacrifice devam oyunu niteliğinde olan Senua’s Saga Hellblade 2 ne zaman çıkacak sualine yanıt, Mayıs 2024 olarak netleşti. Geniş bir hayran kitlesine sahip aksiyon, macera ve dövüş türlerindeki oyun serisinin yeni yapımının 21 Mayıs 2024 de çıkar çıkmaz ilk günden Xbox ve PC Game Pass’e geleceği de açıklandı. Oyuna dair kamuoyu ile paylaşılan yeni bilgilere Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Senua’s Saga Hellblade 2 Geliyor, 2024’ün En Beğenilen Oyunlarından Biri Olabilir!

Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanacak olan Senua’s Saga Hellblade II, tutkunlarının yakından takip ettiği üzere; Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın devamı niteliğinde. Serinin ilk oyununun geliştiriciliğini olduğu gibi, yayımcılığını da Ninja Theory üstlenmişti. Çok tutulan ve bir hayli başarılı olan ilk oyunun ardından geliştirilen 2nci oyunda, Senua’s Saga Hellblade II’nin yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi.

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Serinin ilk oyunu, hatırlanacağı üzere; 2017 yılında çıkış yapmıştı. BAFTA Oyun Ödüllerinde önemli ödüllere layık görülen serinin ilk oyununun ardından, geride kalan takribi 7 yıllık zaman diliminin ardından nihayet serinin 2nci oyunu da gamerlar ile buluşacak.

Windows (PC) ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak Senua’s Saga Hellblade II’nin piyasaya sürüldüğü ilk gün Xbox ve PC Game Pass de yer alacağını ve böylece çok geniş bir oyuncu kitlesine doğrudan ulaşacağını söylemek yanlış olmaz.

Hali hazırda Steam üzerinden de istek listesine eklenebilen yapımın fiyatı ile ilgili olarak ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak oyunun Steam üzerinden 40 dolar civarına satışa sunulabileceği ön görülüyor. Ülkemize ya da MENA Bölgesi’ne özel bir fiyatlandırmaya gidilip gidilmeyeceği hakkında da kamuoyuna verilen net bir bilgi bulunmuyor.

Oyuncular Ne Dedi?

21 Mayıs itibariyle piyasaya sürüleceği kesinleşen oyun ile ilgili olarak sosyal medyada binlerce gamer görüşlerini dile getirdi. Bu görüşlerden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“2019 yılında duyurulmuştu ilk kez yanlış hatırlamıyorsam. Aradan neredeyse 5 yıldan fazla zaman geçti. İşin içerisine Xbox girmiş olmasa yine erteleneceğini düşüneceğim ancak Xbox adını ve prestijini tehlikeye atmayacaktır diye düşünmek istiyorum. Bakalım, Mayıs’ta çıkarmayı başarabilecekler mi…”

“İlk oyundan bu yana geçen koskoca 7 yıl var. Hadi ilk 2 yılı geçelim, bu oyunu geliştirmeye başlayalı 5 yıldan fazla süre oldu ve henüz kapsamlı bir gameplay göremedik. Açıkçası bu durum bana pek mantıklı gelmiyor. 5 yıldır ne geliştirdiler, ne yaptılar, bilemiyorum…”

“Serinin ilk oyununa bakıyorum, mutlaka güzel bir şey gelecektir diye düşünüyorum. 2nci oyun için geliştirme sürecine bakıyorum, hayal kırıklığı oluşturacak gibi. Yine de sürece Xbox’ın dahil olması umutlarımı diri tutmam için yeterli oluyor açıkçası. Umarım yanıltmazlar da iyi bir şey ile karşılaşırız.”