Serious Sam Oyunu Film Oluyor, İşte Detaylar!

Son dönemde oyundan filme uyarlamalar sektörde büyük ilgi görüyor ve hem oyun severler hem de film severler tarafından oldukça beğenilmekte. Oyun dünyasının en sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Serious Sam de bu furyaya katılıyor. Serious Sam oyunu film oluyor! Serious Nevsky adı ile vizyona çıkması planlanan film hakkında merak edilen detaylar içerikte.

Serious Sam Oyunu Film Oluyor: Serious Nevsky Geliyor!

Serious Sam birinci şahıs nişancı oyunu serisinin ilk oyunu 2001 yılında, son oyunu ise 2022 yılında oyun dünyasına sunuldu. En beğenilen yapımlardan biri olan bu oyundan ilham alınarak yeni bir film tasarlanmakta; Serious Nevsky. Ünlü Rus yönetmen, senarist ve aktör olan Alexander Nevsky söz konusu filmin senaryosunu yazmakta olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Nevsky yaptığı paylaşımda Serious Sam oyunundan esinlenerek yazdığı film senaryosu hakkında bazı önemli bilgileri verdi. Bu kapsamda Nevsky filmde, dünyanın sonunun geldiğini ve kurtuluşun yalnızca ana karakter tarafından gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre filmin ana kahramanı, yok olmak üzere olan dünyayı kurtarmak için zombiler ve uzaylı yaratıklarla mücadele etmekte.

Alexander Nevsky paylaşımında bir de görsele yer verdi ve bu görselde Serious Sam’e benzeyen bir Cool Sam karakteri yer almakta. Nevsky, Serious Sam severlere desteklerinden dolayı teşekkürlerini de sunmayı ihmal etmedi. Ünlü Rus yönetmen bu projeyi hayata geçirebilmek için uzun zamandır çalışmakta idi. Serious Sam uyarlaması için 2021 yılından bu yana uğraşan ve yayıncılarla görüşmelerde bulunan Nevsky, sonunda istediğini başardı ve nihayet bu oyunun film uyarlamasını oluşturmakta.

Serious Sam Oyun Serisi Hakkında

Croteam tarafından geliştirilen ve yayınlanan Serious Sam oyun serisinin ilk oyunu 2001 yılında son oyunu ise 8 Nisan 2022 tarihinde piyasaya sürüldü. Sam Barlow ve Vlambeer tarafından tasarlanan birinci şahıs nişancı, aksiyon ve macera oyunu olan Serious Sam serisi farklı tarihi dönemlerde geçmekte. Oyunda hükümdar Mental ile Samuel Serious Sam Stone’un savaşları konu edilmekte. Oyunlarda savaş, aksiyon ve mizah iç içe geçmiş durumda.

Söz konusu oyun serisi oyun severler tarafından oldukça beğenilen bir yapım. Uyarlama filminin de beğenilmesi bekleniyor. Bir aksiyon filmi olacak olan Serious Nevsky hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Yeni detaylar açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.