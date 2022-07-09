Günümüz ilişkileri artık eski gibi değil insanlar sevgilileri ile dışarı çıkıp gezmekten hariç birbirleri ile oyun oynamayı da tercih ediyorlar. Gelişen teknoloji ile sevgililer artık birçok yolla birbirleri ile vakit geçirebilmekte. Bu yazımızda sizlere sevgiliyle oynanacak oyunlar nelerdir bahsedeceğiz.

Sevgiliniz ile vakit geçirmek ilişkinizi daha dinç tutmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle son dönemlerde yaşanan pandemi sonucu insanlar eve kapanmak zorunda kaldı. Lakin günümüz teknolojisi ile sevgililer arı olsalar bile vakit geçirebildiler. Sevgiliniz ile oynayabileceğiniz oyunlar şu şekilde;

Kafa Topu

Sevgiliyle oynanacak oyunlar arasında en popüler olanlardan Kafa Topu’nda ister rakip olabilir ister birlikte turnuvalara katılabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

The Sims

The Sims, Maxis tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından 2000 yılında yayınlanan stratejik yaşam simülasyonu video oyunudur. Sevgiliniz ile güzel bir eş olabilirsiniz.

Business Tour

Sevgiliniz ile oynayabileceğini bir diğer oyun ise Business Tour, Monopoly gibi oyunlardaki eğlenceyi dijital platformlara taşıyan bir masa oyunu olarak tanımlanabilir. Günümüzde aktif olarak Windows platformunda oynanan Business Tour’u ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Kelime Savaşı

Sevgiliniz ile oynayabileceğiniz bir diğer oyun ise Kelime Savaşı oyunu sevgiliniz ile kelime bilme yarışına girerek keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

Among Us

Among Us, 2018’de piyasaya sürülen çevrimiçi çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunudur sevgiliniz ile beraber oynayabilirsiniz.

Glow Hockey

Glow Hockey, renki grafikleri ve etkieyici ses efektleri ile öne çıkan bir masa hokeyi oyunudur sevgiliniz ile oynanacak oyunlar listesine alabilirsiniz.

Bil ve Fethet

Bil ve Fethet 3 oyuncu için hızlı tempolu bir strateji bilgi yarışması oyunudur. Oyuncular, Orta Çağ unsurlarını ve Büyük Keşifler zamanlarını birleştiren atmosferik bir ortamda bölgeleri fetheder. Savaşlar Rusya haritasında gerçekleşir, harita 15 bölgeye ayrılmıştır. Sevgiliniz ile oynayabilirsiniz.

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