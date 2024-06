Ana Sayfa » Oyun Sevilen Oyun God of War Ragnarök PC için Geliyor! Oyun Sevilen Oyun God of War Ragnarök PC için Geliyor! Emine Emre 1 Görüntüleme

Sony geçtiğimiz günlerde State of Play etkinliği düzenledi ve pek çok oyun hakkında güzel haberler verdi. Bunlardan biri de popüler aksiyon – macera oyunu God of War Ragnarök hakkında. 2022 yılında bazı konsollar için piyasaya sürülen sevilen oyun God of War Ragnarök PC için geliyor. Peki oyun ne zaman yayınlanacak, PC için fiyatı ve sistem gereksinimleri nasıl olacak bakalım…

Sevilen Oyun God of War Ragnarök PC için Geliyor, Ne Zaman Yayınlanacak?

State of Play’de Sony’nin duyurduğu, oyun sever PC oyuncularını mutlu eden haberlerden biri; God of War Ragnarök’ün PC’ye geliş haberi oldu. Resmi duyurusu bu şekilde yapılmış olan bu aksiyon macera yapımı 19 Eylül 2024 tarihinde PC için yayınlanacak.

Bu kapsamda God of War Ragnarök Steam sayfası ve Epic Games sayfası aktif hale getirildi. God of War Ragnarök PC için yayınlanacak ancak PSN zorunlu olacak. Hali hazırlda PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsollarında oynanabilen yapımın PC’ye gelmesi, PC oyuncularını oldukça heyecanlandırdı. Zira God of War Ragnarök beğeni oranı yüzde 96 seviyelerinde olan popüler bir yapım.

God of War Ragnarök PC fiyatı da belli oldu. Oyunun Steam’deki fiyatı yaklaşık 50 dolar seviyesinde yani 1.615 TL civarında. Oyunu; Soundtrack, Digital Deluxe Edition ve Artbook içerikleri ile birlikte satın almak isterseniz de fiyat 60 dolar seviyesine yükselmekte. Yani bu ek içerikler yaklaşık 10 dolarlık bir fark oluşturmakta.

Oyunun Epic Games fiyatı ise Steam’den daha uygun ve 1500 TL seviyelerinde. Bu fiyat standart sürüm için geçerli ancak Digital Deluxe Edition sürümü isterseniz fiyat 1750 TL seviyesine çıkmakta.

God of War Ragnarök Sistem Gereksinimleri

God of War Ragnarök sistem gereksinimleri de PC oyuncuları için oldukça önemli. Henüz oyunun sistem gereksinimleri açıklanmadı ancak duyurulduğunda biz de buradan siz Cepkolik okurları için paylaşıyor olacağız.

God of War Ragnarök Hakkında

God of War Ragnarök Santa Monica Studio ve Jetpack Interactive tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir hack and slash oyunudur. 2022 yılında piyasaya sürülen oyun PS4 ve PS5 platformları için yayınlanmıştı ve yukarıda belirttiğimiz gibi artık PC oyuncuları da bu muhteşem oyunu deneyimleyebilecek.

Tek oyunculu moda sahip olan yapım yılın oyunu da dahi olmak üzere pek çok ödülün sahibi olmuştur. Oyun, aksiyon – macera oyunu, role playing game, nişancı oyunu, hack and slash, adventure kategorilerinde yer almaktadır.