Ana Sayfa » Oyun Sevilen Oyun Steam de Yarım Dolara Düştü, Üstelik Türkçe – 6 Ocak 2024! Oyun Sevilen Oyun Steam de Yarım Dolara Düştü, Üstelik Türkçe – 6 Ocak 2024! Emine Emre 1 Görüntüleme 0

Left 4 Dead 2, Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan, tabir-i caizse yılların eskitemediği oyun olarak dikkat çekiyor. Steam dolara geçmeden önce son derece uygun fiyatlara satılan oyun, Steam’in TL ile oyun satmasını bırakmasının ardından 5 doların üzerine çıkmış ve Türk gamerlar için pahalı gelmeye başlamıştı. Sevilen oyun Left 4 Dead’in devamı niteliğinde olan Left 4 Dead 2 Steam’de yüzde 90 indirime girdi. Oyunun fiyatı 5,79 dolardan 0,57 dolara düştü.

Sevilen Oyun Left 4 Dead 2 Steam de Yarım Dolara Düştü, Üstelik Türkçe – 6 Ocak 2024!

2009 yılında piyasaya sürülen ve o tarihten bu yana on milyonlarca oyuncuya ulaşan Left 4 Dead 2, bugüne değin Steam de 600 binden fazla inceleme alarak önemli bir rakama ulaştı. Bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayan yapım, yıllardır devam eden popülaritesi ile dikkat çekiyor.

Steam dolara geçmeden önce 10 TL’nin altına defalarca kez düşen ve Türk oyuncuların bu fiyattan almasına imkan tanıyan oyunu Valve, Steam’in dolara geçmesinden sonra 6 dolara yakın bir fiyattan satmaya başlamıştı. 2024 yılı ile birlikte uygulanmaya başlanan indirim sonrasında hali hazırda Left 4 Dead 2’nin fiyatı 0,57 dolara (yaklaşık 17 TL) çekildi.

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Oyuncular Ne Diyor?

Çocukluk ve gençlik çağlarında hemen hemen bütün gamerların oynadığı Left 4 Dead 2’nin neredeyse bütün Steam kullanıcılarında olması sebebiyle bu indirim haberi geniş kitleleri heyecanlandırmışa benzemiyor. Bununla birlikte, kütüphanesinde bu oyun bulunmayan az sayıda gamer, indirimden memnun olmuş durumda. Oyuncuların indirim ve oyun hakkındaki görüşlerine kısaca göz atmak gerekirse:

“Zamanında 4 TL’ye aldığım oyun şimdi 17 TL’ye düştü diye seviniyoruz. Hoş, o zamanın 4 TL’si şimdinin 17 TL’sinden daha fazla alım gücüne sahipti bu da bir gerçek…”

“Bilgisayarı yüksek donanım gerektiren oyunları açmayanlar için ideal bir oyun. Hem sıkılmadan saatlerce oynayabilirsiniz, hem de bilgisayarınızın kaldırmaması gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Steam bu oyunu bedava dağıtmaya başlamayacaksa, bundan düşük fiyata bir daha gelmez sanırım, değerlendirilebilir.”

“Bedavadan biraz pahalı. 3 ekmek alsanız zaten aynı fiyat. Kütüphanesinde olmayan arkadaşlar varsa kaçırmasınlar bence. Türkçe dil desteğinin olması da bir diğer hoşluk diyebilirim.”

“İlk oynadığım oyunlardan biridir. O nedenle bende yerinin ayrı olduğunu söylemeliyim. Oynamamış arkadaşlar varsa mutlaka tavsiye ederim.”