Shadow of Mordor sistem gereksinimleri

FEAR geliştiricisi Monolith’ten Shadow of Mordor, biraz Assassin’s Creed ve Rocksteady’nin Batman: Arkham serisine benzeyen bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur.

Middle Earth: Shadow of Mordor oyununun PC Sistem gereksinimleri sonunda açıklandı. Her ayarın tadını çıkarmak ve en üst düzeye çıkarmak için orta sınıf veya üst düzey bir oyun bilgisayarına sahip olmanız gerekir. İlk oyun ekran görüntüsü sızıntıları grafik kalitesinin Crysis 3’e yakın veya benzer olduğunu söylediğinden beri bunu bekliyordum. Aşağıdaki Windows PC sistem gereksinimlerine bakın ve bilgisayarınızın bu oyunu oynayacak kadar güçlü olup olmadığını öğrenin.

Yayınlanan sistem gereksinimlerine göre, hala 32 bit Windows işletim sistemi kullanıyorsanız bu oyunu oynayamayacaksınız. Ayrıca en azından iyi bir çift çekirdeğe veya daha iyisi dört çekirdekli bir işlemciye ve en azından orta sınıf bir grafik kartına ihtiyacınız olacak. SSD kullanıcılarının ayrıca önerilen 40 GB alan gereksinimine yer açmak için sürücülerini yükseltmeleri veya artık oynanmayan bazı oyunları silmeleri gerekebilir.

Bu gerçekten zorlu bir oyun gibi görünmüyor, ancak bunu piyasaya çıktığında oynamayı dört gözle bekliyorum. Shadow of Mordor’un Crysis 3 veya Assassin’s Creed Black Flag ile gerçekten ne kadar “zor” olduğunu görmek isterim.

Oyun hakkında

The Hobbit ve The Fellowship of the Ring arasında geçen Middle-earth: Shadow of Mordor yepyeni bir hikaye ve karakterler sunuyor.

Oyuncular, Sauron ve ordularının Mordor’a döndüğü gece öldürülen bir korucu olan Talion rolünü üstlenirler.

Mordor’a karşı savaşın ve sizi zorlayan ruhun gerçeğini ortaya çıkarın, Güç Yüzüklerinin kökenlerini keşfedin, efsanenizi inşa edin ve sonunda bu yeni Orta Dünya kronolojisinde Sauron’un kötülüğüyle yüzleşin.

Shadow of Mordor minimum sistem gereksinimleri

İşlemci CPU: Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

RAM: 3 GB RAM
Ekran Kartı GPU: NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850

DX: 11
İşletim Sistemi (OS): 64-bit: Vista SP2, Win 7 SP1, Win 8.1

Gereken Disk Alanı: 44 GB
NET: Genişbant İnternet Bağlantısı

Shadow of Mordor önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci CPU: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz

RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7950

DX: 11
İşletim Sistemi (OS): 64-bit: Win 7 SP1, Win 8.1

Gereken Disk Alanı: 57 GB
NET: Genişbant İnternet Bağlantısı

Shadow of Mordor Trailer