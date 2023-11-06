Shadow Tactics Steam’de 399 TL, Epic Games’de 6 Lira

Mimimi Games tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan gerçek zamanlı strateji oyunu Shadow Tactics: Blades of the Shogun Epic Games de büyük indirime girdi. Shadow Tactics Steam’de hali hazırda 399 TL’den satılıyor. Oyun, Epic Games Store da ise 5,90 liraya düştü. Daha önce Epic Games’in kısa süreliğine abonelerine bir dönem bedava sağladığı oyunu almayanlar var ise bu fırsatı kaçırmasınlar.

Epic Games de 6 TL Olan Shadow Tactics Steam’de 399 TL!

2016 yılında piyasaya sürülen ve yalnızca Steam üzerinden 30 bine yakın inceleme alan oyunun, aradan geçen yıllara rağmen pek çok oyuncusu bulunuyor. Döneminin ötesindeki grafikleri ile günümüz oyunları arasında da geri düşmeyen yapım, halen Steam üzerinden hatırı sayılır bir meblağa satılıyor. Epic Games ise bu oyunu çok cazip bir fırsat ile üyelerine 5,90 TL’den veriyor.

Oyunu bu cazip fiyattan edinmek isteyen PC oyuncuları için Shadow Tactics: Blades of the Shogun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit

İşlemci: Intel i3 2nd-Generation 2.5GHz, AMD Quad-Core 2.5GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT640, AMD Radeon HD7750, 1GB Vram

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Compatible Sound Card En Son Sürücü

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Shadow Tactics: Blades of the Shogun Yorumları

Oyunu satın almayı düşünenler için, oyuncuların sosyal mecralarda dile getirdikleri yorumlara göz atmak gerekirse:

“Bence türünde Xcom ile birlikte en güzel oyunlar arasında yer alıyor. Uzun süre sıkılmadan oynadığım bir yapım. Özellikle pandemi sürecinde fena sarmıştı diyebilirim. 2020 ile 2021 yılının tamamı neredeyse Shadow Tactics: Blades of the Shogun ile geçti.”

“Baldurs Gate 3’ü oynamak isteyip de daha önce o tarz oyun geçmişi olmadığı için çekinenler varsa bu oyunu oynayarak Baldurs Gate 3’ü sevip sevemeyeceğini az çok anlayabilir. Çok tatlı oyundur hikayesi de baya çeker insanı diyebilirim.”

“Zaten güzel oyun, bir de bunun üzerine 6 liraya geliyor hali hazırda ki hiç kaçmaz bu fiyata. Neredeyse bir şişe küçük su fiyatına böyle bir oyun mutlaka alınmalı derim, zamanında 100 liraya almış biri olarak.”

“Bedava verilmişti bir ara, sağ olsunlar o zaman almıştım ama ben de olmasa kaçırmazdım. Elinde olmayan varsa hiç düşünmeden alsın.”